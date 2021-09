El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, sumó este sábado su quinta derrota en el Rugby Championship 2021, al perder con Australia por 27-8 (parcial 17-3) en un encuentro que se disputó en el estadio QLD Country Bank de la ciudad de Townsville, por la quinta y penúltima fecha.



En la misma jornada, los All Blacks de Nueva Zelanda vencieron al campeón del mundo Sudáfrica por 19 a 17 (parcial 6-6) y se consagraron campeones por séptima vez en la historia del torneo que reúne a las potencias del Hemisferio Sur.



Los Pumas, de pobre rendimiento en la actual edición del Championship, sumaron apenas un penal convertido por Emiliano Boffelli y un try anotado por su capitán Julián Montoya.



Australia, con un juego simple y ordenado entre sus forwards y tres cuartos, construyó su cómodo triunfo con tries de Reece Hodge, Samu Kerevi y Andrew Kellaway; un penal y dos conversiones de Quade Cooper más un penal y una conversión de James O'Connor, ingresado en el segundo tiempo.



Los australianos justificaron su triunfo ante un equipo argentino que mostró debilidad en el scrum combinada con en la obtención y la posesión de la pelota.



La actuación de Los Pumas una vez más fue preocupante, falto de ideas, y sin señales de una mejora en el juego al margen de un resultado que representó la quinta caída en igual cantidad de partidos disputados.



El funcionamiento argentino fue híbrido, desparejo, con errores propios, falta de disciplina y poca inteligencia para capitalizar los pocos momentos a favor.



La caída ante los Wallabies se suma a las cuatro sufridas en los dos juegos anteriores con Sudáfrica y Nueva Zelanda. Los Springboks les ganaron por 32-12 y 29-10; mientras que los All Blacks los sometieron 39-0 y 36-13.



Los Pumas cumplirán su última presentación en el Champioship nuevamente con Australia, el próximo sábado a las 4.05 en el Cbus Super Stadium de la ciudad de Gold Coast.