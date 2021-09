Talleres goleó este sábado 4-1 a Rosario Central en Córdoba y se consolidó como único líder de la Liga Profesional. Superada la primera mitad del torneo, el conjunto dirigido por el uruguayo Alexander Medina se mantiene en la cima y ante los rosarinos brindó una prueba de carácter y buen juego para imponerse con goles de Nahuel Tenaglia, un doblete de Mateo Retegui y el tanto final de Diego Valoyes. Para los visitantes descontó Alan Marinelli.

Los albiazules suman así 10 encuentro sin derrotas (8 triunfos y 2 empates), llegaron a 29 puntos y se aseguran mantener el liderazgo en soledad, sin importar los resultados que se produzcan en el resto de la jornada. Del otro lado, el Central del Kily González, que sufrió este sábado varias bajas importantes por lesiones y contagios de Covid, cortó así una racha de dos triunfos en fila y quedó relegado a la duodécima colocación, con 16 puntos.

Muy buen inicio mostró el local, se asoció con criterio y generó antes de los 10 minutos la primera chance, cuando quedó Retegui quedó de cara al arco visitante pero encontró bien parado a Jorge Broun, que controló sin problemas. Siguió buscando el local y tuvo su premio rápido, después de un centro de Rodrigo Villagra desde la izquierda que Tenaglia conectó de cabeza para poner el 1-0.

No aflojó la intensidad el dueño de casa, que continuó asociándose bien en todos los sectores del campo, con una gran solidez defensiva que dejó prácticamente sin trabajo al arquero Guido Herrera. Los dirigidos por Alexander Medina mostraron conexión en todas las líneas, que reflejaban el buen juego que llevó al equipo a lo más alto de las posiciones.

Promediando la primera etapa, Villagra habilitó por la izquierda a Angelo Martino, que llegó al fondo y mandó un centro justo al área, donde Retegui ubicó la pelota de cabeza junto al palo izquierdo de Broun para establecer el 2-0.

No pararon las emociones y ya con tiempo cumplido Retegui anotó el 3-0 tras otra gran acción colectiva, pero en la última antes del descanso llegó el primer error del fondo local, con un mal despeje de Herrera que Marinelli capitalizó para darle una esperanza al equipo rosarino para encarar el complemento.

El desarrollo cambió en la segunda parte porque los visitantes salieron con todo a buscar un nuevo descuento y el local ya no lucía la misma intensidad, y se complicó más con la expulsión de Enzo Díaz a los ocho minutos. Pero Central no logró aprovechar el hombre de más a pesar de que dominó el balón, porque los cordobeses se cerraron bien atrás. Para colmo, Talleres sentenció el resultado por intermedio de Valoyes, que tomó un rebote de Broun para poner el 4-1. Con la nueva ventaja, el local cerró el juego y no pasó sobresaltos para aferrarse a una victoria muy importante, que lo ilusiona para encarar lo que viene.