El diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, aseguró que las PASO fue un plebiscito de la gestión nacional de Alberto Fernández y de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof. Y que va a trabajar para ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, después de fortalecer el territorio.

"No sé si Diego (Santilli) querrá serlo también, pero somos compatibles", consideró. "Ganamos las PASO. En definitiva, la votación es en noviembre y me parece que ahí hay que canalizar ese debate. Es una responsabilidad que nos transfirió a la oposición. No esperamos un triunfo así, pero notamos que había una ola en la calle, por lo que nos decía la gente", confió en una entrevista en Identidades por IP. "La economía tiene mucho que ver en el resultado de las elecciones. Las economías regionales el campo, el comercio, las pymes, están muy heridos", sostuvo.

"Muchos nos votaron por la inflación, por cómo (el oficialismo) gestionaron la pandemia, gente que dijo basta cuando tenemos que estar adentro, afuera, si hay clase o no... Alberto Fernández es responsable junto con su gabinete que la Argentina funcione o no, llevan una idea que nosotros no compartimos", señaló y agregó: "Se discuten dos modelos de país. El modelo económico, con sentido democrático, el sentido de las libertades. Yo no estoy de acuerdo con el modelo país que nos propone el oficialismo", aseguró.

En cuanto a las elecciones legislativas de noviembre, el referente del PRO aseguró: "Hay que entender que los argentinos, definitivamente, no le dan un cheque en blanco a nadie, ni oficialismo, ni opositores, ni a nosotros ni al Gobierno, y que esperan de nosotros responsabilidad y respuestas".

"No sé cual es el voto de (Javier) Milei hay un voto joven de rebeldía política. Hemos visto rebeldía de izquierda y de derecha en la ciudad de Buenos Aires, desde el 85. Me acuerdo esa gran elección de Luis Zamora", evadió respecto si Juntos por el Cambio irá a captar los votos del ultra liberal.

Nuevos equilibrios en el Congreso

Según Ritondo, en el nuevo Congreso, con la relación de fuerzas renovadas, en caso de repetirse los resultados del 12 de septiembre, la oposición buscará modificar la actual movilidad jubilatoria, pedirán la derogación de la ley de alquileres y que se declare a la educación como servicio esencial.

También sostuvo que no cree que el Gobierno del Frente de Todos esté decidido a renunciar en sus intenciones de la Reforma Judicial ni la de modificar la Ley de Ministerio Público Fiscal, de la que la oposición no está dispuesta a acompañar.

En cuanto a modificar la doble indemnización por despido, Ritondo confirmó que buscarán modificarlo hacia un seguro de desempleo. "Seguimos pensando con leyes laborales que quedaron de hace 30, 40, 50 años. La Argentina se está convirtiendo en tener más empleados de la actividad pública que de actividad privada, que lo único genera trabajo. Tenemos volver a generar trabajo en una Mesa donde estén los empresarios, el gobierno, la oposición, pero principalmente que también quienes defienden a los trabajadores", definió.