"El país es una fábrica de inquilinos, pero todavía no ha sido consignado por la política", afirmaron desde la Federación de Inquilinos en la provincia de Santa Fe. La organización consignó que "en campaña la ley de alquileres fue uno de los temas centrales, pero no las propuestas para solucionar un problema central del acceso a la vivienda. Se han creado decenas de informes privados sobre precios, oferta de departamentos, aumentos, interpretaciones erróneas o malintencionadas del índice oficial que publica el Banco Central, mientras que no hubo un solo informe desde los organismos públicos" reprocharon. Desde 2019, la cantidad de hogares inquilinos viene en crecimiento, según datos de Indec. En el segundo semestre de ese año eran el 18,4%. Un año después 19,7%.