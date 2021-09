La producción de la industria pyme creció 20,2 por ciento interanual en agosto y en ocho meses acumuló una mejora de 25 por ciento respecto al mismo período del año pasado, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La comparación con 2020 se encuentra distorsionada por la pandemia. Sin embargo, la comparación con agosto de 2019 muestra una mejora de 7,2 por ciento, lo que evidencia una recuperación también con respecto al último año de gobierno de Mauricio Macri.

Los once sectores relevados evidenciaron un crecimiento en la producción con relación a 2020, mientras que en la comparación con 2019, cuatro produjeron más que en ese periodo y siete produjeron menos. “A pesar de la incertidumbre propia de toda contienda electoral, la producción industrial siguió su ritmo ascendente en agosto. El dólar tuvo algunos movimientos, pero fueron menos bruscos que en otras oportunidades, y no afectó los pedidos de producción de los empresarios”, sostuvo el informe de CAME.

“Las intenciones de inversión siguen rondando el 30 por ciento, un nivel alto para lo que habitualmente se tiene en ese sector, pero que en parte se explica por varios años con esa variable estancada. La demanda externa fue otro factor de impulso, y las restricciones a las importaciones de bienes de consumo también están ayudando a levantar la industria, aunque complican la dinámica productiva de aquellas fábricas que requieren traer insumos o partes y piezas del exterior”, agregó la entidad en un comunicado.

Las mayores tasas de variación anual se registraron en Indumentaria y textil (+43,5 por ciento) y Papel, cartón, edición e impresión (+34,0 por ciento). La producción de indumentaria y textil mostró además una recuperación del 11,2 por ciento frente al mismo mes de 2019. En el acumulado del año produjo 5,9 por ciento menos que en iguales meses de 2019, aunque 43 por ciento más que en 2020. “Si bien es un mes de cambio de temporada y eso se notó en una caída de 6,5 por ciento mensual, frente al año pasado pesó mucho la normalización de actividades escolares, salidas y mismo, la vuelta al trabajo presencial que vienen implementando más fuertes las empresas lo que demanda ropa de trabajo que muchos trabajadores no actualizaban desde 2019”, destacó CAME.

En lo que refiere al rubro Papel, cartón, edición e impresión, la recuperación frente a agosto de 2029 fue de 25,8 por ciento. En el acumulado del año la producción fue 20,2 por ciento mayor a los mismos meses de 2020 y 1,5% por encima de 2019. “La contienda electoral favoreció mucho, sobre todo al sector de impresiones, que suele ser impulsado por la demanda de papel en épocas de elecciones”, informó CAME.

En tanto, la tasa de ganancia de las empresas reveló una evolución positiva en el mes y el porcentaje de empresas con rentabilidad negativa descendió abruptamente, de 38 por ciento en julio a solo 9 por ciento en agosto.

Además, el 62 por ciento declaró tener rentabilidad positiva debido a una mayor demanda y a las ayudas del gobierno, como algunos de los factores que explican esa situación, sumado a una inflación mayorista que se desaceleró levemente.