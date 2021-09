El futuro de la planta petroquímica que la multinacional Dow tiene en Puerto General San Martín sigue siendo una incertidumbre y tiene en vilo a más de 120 trabajadores. En las últimas horas el gremio de los petroquímicos alertó sobre el posible adelantamiento del cierre de la fábrica para el mes que viene –la fecha anunciada era mayo de 2022–. Desde la provincia, que viene siguiendo el tema, dijeron no tener información oficial al respecto, al tiempo que el objetivo es el mismo desde que se conoció la decisión de Dow: que la planta no cierre ni interrumpa su producción. En la Legislatura está prevista una reunión para esta semana con directivos de la empresa mientras se avanza también con el proyecto de declaración de interés público a la producción y el trabajo de Dow.

El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) difundió ayer un comunicado en el que advierte sobre la posibilidad de que la fecha inicialmente anunciada por la compañía para el cierre de la planta ubicada en Puerto General San Martín, prevista para mayo de 2022, se adelante para octubre próximo, “pese a las gestiones de diferentes niveles del Estado para encontrar una salida que permita mantener más de 120 fuentes laborales”. En ese sentido, Mauricio Brizuela, secretario general del gremio, manifestó los temores tras una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe: “Lo que vemos es que Dow Chemical está avanzando con el cierre”.

Al mismo tiempo, denunciaron que durante la última audiencia la empresa incumplió con el pedido de informes sobre su estado y los planes de cierre de producción en el cordón industrial. “Debían presentar informes financieros y no lo hicieron y dejaron claro que no lo harán. La firma es totalmente rentable. De todas maneras, tomamos el compromiso de esperar a la próxima audiencia, la semana que viene, donde la mesa de trabajo será ampliada para luego evaluar qué medidas tomar”, señaló Brizuela.

A principios de agosto, el gremialista ya había adelantado sus dudas respecto a la actitud de la transnacional diciendo que “Dow es la única productora de poliuretano del país y quiere dejar de producirlo como parte de un proceso de desactivación”. Además, consideró que lo más preocupante es que “van a demoler la planta porque no quieren venderla ni tener competencia en la Argentina para traer el producto terminado desde Brasil o Colombia”. Sobre el estado financiero de la empresa, desde el gremio destacan que no esgrime crisis económica y que la producción en Puerto General San Martín tiene alta demanda en el mercado interno. “Ellos mismos nos plantean que no hay problemas de plata para las indemnizaciones. Esta es una decisión política de importar este producto desde Brasil donde hoy hay capacidad ociosa”, interpretaron desde Soepu.

Ante el temor manifestado por el sindicato, Rosario/12 consultó sobre esta situación a Claudio Mossuz, secretario de Industria del gobierno de Santa Fe, quien aclaró que no tienen ningún dato ni información concreta o formal sobre la posibilidad de que Dow Chemical tome la determinación de adelantar para el próximo mes el cierre de la planta. “Entiendo que el temor y la incertidumbre nos lleve a pensar ese tipo de situaciones dado que la empresa tendría que haber cumplimentado una serie de pasos y no lo han hecho”, expresó el funcionario provincial. A su vez, aseguró que el gobierno santafesino va “a seguir trabajando en la misma línea en la que ha venido trabajando, tratando que esa planta no cierre y no interrumpa su producción, ya sea en manos de Dow o en quien quiera y pueda continuar con su operación”.

Por su parte, la diputada provincial Silvana Di Stéfano, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, manifestó a este diario que desde la Cámara Baja santafesina siguen el caso desde el primer momento en contacto con el gremio y los trabajadores, “tratando de promover instancias de diálogo que lleven una solución a los obreros y sus familias”. En ese marco, adelantó que “está planteada con anterioridad una reunión que esperamos se dé esta semana con directivos de la empresa para dialogar sobre esta situación”. Además, la legisladora contó que está avanzado en el trabajo de comisiones el proyecto de declaración de interés público a la producción y el trabajo de la empresa Dow “para defender no solo los 120 puestos de trabajo sino también para no tener que importar un producto que hoy se hace en nuestro país”.