Parece mentira pero un canal que cesó su actividad en 2005 sigue reverberando aún, más de 15 años después. Locomotion fue el símbolo del desparpajo, la onda y el espíritu underground de la TV por cable: más que un canal, fue un sitio donde habitar. Por eso, proyectos como Japanimotion beben del mismo cuenco y se inspiran en aquel gesto: "Locomotion es parte importante de nuestras vidas y Japanimotion, que tiene su propio estilo, luce como se vería Locomotion en 2021".

Quien habla es El Redentor, un muchacho de treinta y tantos que prefiere mantenerse en el anonimato y se presenta como un fanático confeso de Locomotion. "Muchos somos animadores y diseñadores gráficos por Locomotion, por lo que se gestó ahí", sigue. Y Japanimotion, el proyecto latino y coral del que forma parte, se erige como una comunidad de fanáticos del anime japonés que comparten el sentimiento que Locomotion configuró en su momento: allí pasan cosas.

Nacido al comienzo de la pandemia, el 9 de abril de 2020, Japanimotion arrancó bajo el nombre de Animeshon. Primero fueron unos streams de películas en Facebook para pasar el rato (la iniciática: Ninja Scroll) y "ver qué sucedía". Desde el 26 de abril, Japanimotion comenzó a exhibir material en su canal de Twitch: de lunes a jueves pasan series cortas (si son largas, se extienden a dos semanas) y de viernes a domingo, una película. Pero la cosa se descontroló y se ensanchó hacia los costados.

"Siempre hemos estado en el mundo del diseño y la publicidad, nos dedicamos a eso hace muchos años. Por eso, desde el primer stream buscamos que fuese lo más profesional posible. No queríamos meterle un logo en Paint a una película y ya", explica El Redentor. Y se nota: hoy el canal cuenta con una suculenta programación semanal, un menú weekend de lujo y una imagen institucional que podría jubilar media grilla del videocable. Todo a cargo del staff que completan Nahomi (branding, diseño y edición), Rozu (animación 3D y cortinas animadas), Neko (redes sociales y stream) y Lima (voz). "Estamos acostumbrados a hacer las cosas bien."



► La pista Locomotion

En su momento, Japanimotion fue un bloque en el que Locomotion pasaba largometrajes y OVAs. Por caso, uno de los misterios que flotan alrededor de este proyecto es si los miembros originales de Locomotion tienen que ver con Japanimotion. "Tenemos amistad con ellos desde antes del proyecto. Les contamos la idea y nos apoyaron sin más. Queríamos hacer algo que tuviera su esencia, les hicimos algunas preguntas y nos han guiado un poco; pero no están metidos", despeja El Redentor. "No hay ningún trasfondo especial."

Asimismo, otro de los guiños de época es la presencia omnisciente de Secsy Discos, el sello musical que acompañó a Locomotion y hoy también lo hace con Japanimotion. "Al inicio y al final de las transmisiones ponemos música de ellos. Queremos mencionar, rescatar y renovar lo que se hubiera hecho en la actualidad. Es algo pequeño pero que también está presente", explica.

► Un canal "de verdad"

Por ahí, un tendal de promos inspiradas en Locomotion, otras pensadas desde cero y algunas, como la de Evangelion, rediseñadas desde el spot original, con nueva locución e imágenes en alta definición. Queda en evidencia que el trabajo de Japanimotion es de altísima calidad y la simulación de este what if…? deviene completamente seductora. "Queremos hacer las cosas de manera muy profesional."

Para eso, también, cuentan con la colaboración de Yaha Lima, conocida actriz de doblaje peruana, que le aporta un diferencial: "Ella nos apoya con esa parte que nos parece súper importante. A partir de ese momento, nos empezamos a diferenciar de un streaming normal. Tratamos de darle ese sentimiento de 'wow, esto está bien hecho'".

Entretanto, se vive la sensación de "canal de verdad" y aquí se disfrutan los guiones de las promos, el diseño institucional, el manejo de las redes sociales, las animaciones y las diversas voces en off. "Formamos un equipo de trabajo que colabora con el proyecto de puro cariño. No lo hacemos por dinero. Si fuese por eso, el proyecto no funcionaría", cuenta. Asimismo, Japanimotion tiene un sistema de suscriptores cuya recaudación termina íntegramente en el mejoramiento del proyecto. Y una tienda con productos exclusivos, como memorabilia y merchandising.

► Animación para jóvenes y adultos

La piedra basal de Japanimotion es, sin dudas, su contenido. Una programación curada a conciencia con obras que "pasaron o podrían haber pasado por Locomotion". Animes doblados al latino, gemas históricas, perlas pocas veces vistas: "Hay muchos animes que desechamos porque no cumplen con el suficiente nivel de calidad visual. Aquí también tenemos recomendaciones de la gente del Team Locomotion". Además, subtitulan animes que no llegaron a estos lares, como Berserk, Record of Lodoss War o Armitage, entre otros.

Por el momento, no han repetido series y cada semana, súbitamente, se devela su programación: "El misterio es parte del encanto. Las series las anunciamos con las promos. Queremos mantener a la gente pegada y pendiente". A la sazón, entre lo más visto se cortan solas Neon Genesis Evangelion, Interstella 5555 (la película de Daft Punk) y las inoxidables Akira y Ghost in the Shell. "No toda la gente ve lo mismo siempre porque la oferta que tenemos es muy variada", amplía. ¿El público? La mayoría tiene entre 30 y 40 años y son quienes vivieron la etapa Locomotion. "Hay jóvenes que se unen, nos siguen y otros, incluso, no entienden 'qué es lo que está pasando' pero les gusta", bromea.

Se habla de vibra, se siente la vanguardia, se vuelve a la sensación intraducible de la nostalgia: Japanimotion es un espacio de experimentación y ahora, también, una comunidad. "Agradecemos mucho el apoyo de la gente y la buena onda que siempre hay en el chat y en los Discord que organizamos. Nos motiva mucho todo el cariño que nos llega. Realmente es una comunidad muy sana", dice El Redentor.

Y después de un año y medio de rodaje, creen necesario dar un salto, aunque todavía no saben bien hacia dónde. "Queremos seguir evolucionando y no quedarnos estancados en 'lo de siempre'. De movida, nos gustaría ampliar la cantidad de horas manteniendo la calidad del contenido. Y soñando en grande, quisiéramos captar la atención de alguna cadena y que nos inviten a programar un bloque, porque hoy no me imagino un canal 24 horas de anime", revuelve El Redentor. Y cierra: "Siempre tenemos a Locomotion en la cabeza".