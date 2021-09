Los alquileres para la ocupación de una vivienda siguen registrando aumentos elevados, en algunos casos del doble o el triple que la inflación general. En septiembre, por ejemplo, la mediana del valor de los monoambientes ofertados en Capital Federal es de 29.000 pesos. El valor mediano de un alquiler es de 35.000 pesos para los departamentos de dos ambientes y de 55.000 pesos para los de tres ambientes. Los mayores aumentos mensuales respecto de agosto se dieron en los departamentos de 3 ambientes, con una suba del 10 por ciento. Para los monoambientes la variación fue de 6,1 por ciento y para los de 2 ambientes, 3,6 por ciento, según un informe del CESO.

Respecto a los aumentos relevados sobre el precio de oferta de los alquileres, Juan Pablo Costa, coordinador del observatorio de Economía Urbana de CEPA, señaló a este diario que “se está diciendo mucho que la ley no sirve y que los alquileres aumentan sin control. Hay una mala lectura de los datos. Efectivamente, lo que se descontroló fueron los precios de oferta, no los precios dentro del periodo de contrato. Estos precios de oferta son justamente los que no regula la ley de alquileres y por eso se obtienen esos datos”.

En esta misma línea, Virginia Brunengo, economista de CESO, mencionó que “el efecto que tuvo la pandemia sobre el poder adquisitivo fue muy negativo. Lo que sucede particularmente en CABA es que el nivel de precios es alto. Resulta problemático, para un país que tiene particularidades territoriales, aplicar esta ley, cuando en CABA hay claras dificultades que necesitan ser reguladas”. “Esto no quiere decir -continuó- que deba haber una ley para cada provincia, sino que la ley debe ser de implementación nacional y que luego se piensen las particularidades de cada región”.

"La ley se votó a mediados del año pasado y fue en el contexto de la pandemia, cuando además estaba vigente el decreto que congelaba los alquileres y suspendía los desalojos. Eso también juega bastante a la hora de pensar los aumentos. Gran parte de los problemas que se le adjudican a la ley tienen más que ver con esto último, con el decreto para responder a la pandemia", señaló Costa.

Ante los dichos del candidato Martín Tetaz y del diputado Luciano Laspina (JxC), que proponen derogar la ley de alquileres, Costa señaló: "Se está diciendo que la ley genera más incertidumbre y es justamente todo lo contrario, porque establece un mecanismo de actuación donde uno ya sabe cuándo y cómo será el aumento. Antes no sabías cuánto ibas a terminar pagando en términos reales. Hay que dejar en claro que gran parte de los efectos negativos que se le atribuyen a la ley no son de la ley".

"Ahora bien, si abrimos el debate podría implementarse algún tipo de regulación que establezca topes a los montos de inicio de los contratos. Hay varias formas. Por ejemplo, establecer valores máximos en cada distrito por sector, por barrio, en donde quizás el precio del metro cuadrado no puede superar determinado monto. Es complejo porque las tipologías de propiedades varían mucho, con o sin amenities, las cocheras, etc. Pero creo que la idea es establecer algún mecanismo que funcione como tope y no se descontrolen los precios", concluyó Costa.