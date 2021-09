Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados pasó de la “indignación” al “repudio más enérgico” ante un operativo mediático del concejal de Cañada de Gómez Franco Mazzoli (Fuerza Libertaria) que utilizó el aniversario de la Noche de los Lápices, el 16 de setiembre de 1976, para publicar un video en su página de Facebook en el que pidió a sus seguidores: “No creas todo lo que te cuentan, no dejes que te mientan y menos que te adoctrinen”. La Legislatura ya condenó las conductas negacionistas o apologistas del terrorismo de estado, pero el caso de Mazzoli generó tal impacto que dejó a la vista un hecho sin antecedentes. Un proyecto de declaración que su autora, la diputada del peronismo Matilde Bruera, había pedido preferencia para tratarlo en la próxima sesión, después -en la escalada del debate- y ante la solicitud de su jefe de bloque, Leandro Busatto, se votó sobre tablas, por unanimidad y hasta sumó más firmas, entre ellas la de su colega Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura). La minuta es lapidaria: “La Cámara de Diputados declara su más enérgico repudio a las declaraciones y publicaciones efectuadas por el concejal Franco Mazzoli, de Cañada de Gómez, mediante las cuales justificó las torturas, muertes y desapariciones perpetradas por la dictadura cívico militar, al referirse a la Noche de los Lápices”.

La conducta de Mazzoli ya había generado rechazos inmediatos en Cañada de Gómez, en la comunidad educativa, expresiones políticas, sociales y organismos de derechos humanos. Pero la reacción de la Cámara de Diputados fue una respuesta institucional contundente. “No podemos permitir que desde la política se aliente el negacionismo y la apología del delito”, dijo Bruera. “La apología del delito cuando hay condena es un delito. Y el negacionismo también es delito en muchos países, como en Alemania y Francia. Incluso, en el Congreso de la Nación hay proyectos para incorporarlo al Código Penal de la Argentina”.

Bruera pidió fundamentar el proyecto de repudio a las expresiones de Mazzoli, que ya tenía votada una preferencia para tratarlo la semana que viene. “Es un hecho demasiado grave que no lo podemos naturalizar”, dijo. “Este concejal ha hecho circular un video en el cual reivindica el terrorismo de estado, el asesinato, la tortura, la violación sexual, la desaparición forzada de personas, el secuestro de niños”.

“Es un edil joven que ha pretendido reivindicar los delitos más graves contra la humanidad que se han cometido en nuestro país”, al vincular “la Noche de los Lápices, esa masacre de diez estudiantes secundarios en la que sólo sobrevivieron cuatro de ellos”, con un supuesto “adoctrinamiento”. “Esto genera indignación. La comunidad de Cañada de Gómez se expresó inmediatamente. Por eso, creo que esto merece un repudio contundente de la Cámara de Diputados”, pidió Bruera.

“Lo que ocurrió en nuestro país fue un genocidio”, insistió la legisladora. “Es un hecho indiscutible en la sociedad argentina y en la comunidad nacional e internacional el repudio a los delitos de lesa humanidad. No podemos retroceder. No podemos permitir que alguien considere que las víctimas merecían ese destino, como ha dicho claramente este edil”.

“La verdad que (Mazzoli) avergüenza por ser un funcionario del Estado y su condición de joven. Me produce indignación por ambas cuestiones porque es un funcionario público y además es joven. Me preocupa que haya jóvenes que reivindiquen el terrorismo de estado”, dijo Bruera. Y recordó un “hecho histórico” cuando el ex presidente de Chile Salvador Allende “inauguró la sala de actos de la Universidad de Guadalajara, en 1972 y dijo en su discurso que ‘ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica’”.

“A todos quienes dedicamos nuestra vida a la política, que haya jóvenes que ingresan a la política desde esta ideología y desde esta perspectiva nos preocupa mucho porque son crímenes condenados internacionalmente, desde que (el jurista Rafhael) Lemkin definió el genocidio hasta los tribunales de Núremberg, desde el juicio a la Juntas Militares hasta todos los juicios de lesa humanidad que se han hecho en la Argentina, este es un hecho indiscutible”.

“Por eso, creo que no podemos permitir que desde la política se aliente el negacionismo y la apología del delito. La apología del delito cuando hay condena es un delito. Y el negacionismo en muchos países es un delito como lo es en Alemania y Francia”. “Desde los espacios políticos institucionales, no podemos permitir que alguien tenga expresiones fuera de la ley y tan graves". Porque eso significa "desconocer que la comunidad internacional condena estos delitos y eso es inaceptable". Y significa "desconocer la historia argentina de los golpes de estado y el terrorismo de estado" y "las luchas de las Abuelas, las Madres de Plaza de Mayo, los Hijos, y ahora los Nietos y de todos los militantes de derechos humanos”.

“En definitiva, la historia argentina que ya condenó estos hechos. La Noche de los Lápices fue condenada. Y además creo que es una oportunidad para reivindicar la lucha por la memoria y la justicia en la Argentina y seguir apoyando la lucha por conocer el destino de los jóvenes desaparecidos”.

El discurso de Bruera generó tal impacto en el recinto, que otros legisladores se sumaron al repudio. Pacchiotti confirmó la reacción en Cañada de Gómez, y le pidió a su colega sumar su firma, junto a las de Busatto y la diputada Lucila De Ponti.

En el caso Mazzoli –agregó Bruera- “hay responsabilidades concretas. Esto hay que señalarlo y repudiarlo. Y si se quiere ir más lejos hay que investigar las responsabilidades penales que haya en estas expresiones y apoyar que se sancione el delito de negacionismo en el Congreso de la Nación para que no se repitan más estos hechos. El repudio al negacionismo tiene que ser institucional”.

Busatto interpretó que el debate había enriquecido el proyecto de Bruera, por lo que propuso que se aprobara sobre tablas, sin esperar la preferencia de la semana que viene. Y así sucedió. El repudio a la conducta de Mazzoli se votó por unanimidad.