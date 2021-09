Por primera vez en 540 días, Rosario no tuvo pacientes con covid internados en unidades de terapia intensiva, tanto en el sector público como en el privado. En primer termino, la ministra Sonia Martorano fue la encargada de anunciar ayer en los efectores públicos de la ciudad no hay pacientes que transiten la enfermedad ocupando camas críticas. "Nos quedaban tres pacientes en el Hospital Modular de Granadero Baigorria que ya pasaron a sala", precisó la funcionaria. En todo el territorio provincial, agregó Martorano, quedan solamente tres pacientes con coronavirus en salas de terapia intensiva, en Reconquista y Rafaela. "Esto va marcando una tendencia", subrayó la titular de la cartera sanitaria.

El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavicencio, también confirmó que en el sector privado no tienen pacientes covid en las terapias de adultos, donde la ocupación con pacientes no covid alcanza el 42%. "No hay ningún paciente covid en terapia intensiva en asistencia mecánico respiratoria. Esto es una muy buena noticia”, dijo el médico. "En estos 540 días el indicador de las camas críticas ha sido uno de los más contemplados para la toma de decisiones. Resulta obvio que las restricciones vayan modificándose", dijo Villavicencio a Radio 2.

El dato no es menos teniendo en cuenta que la ciudad llegó a una ocupación crítica de camas UTI por Covid del 99% en el pico de la pandemia. Autoridades y profesionales destacan que aún en los momentos más difíciles "se atendió a todas las personas que demandaron internación por cursar la enfermedad de forma grave".