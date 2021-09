Tras un extenso debate y por mayoría de votos, la Cámara de Diputados de Catamarca otorgó media sanción ayer al proyecto de creación del sistema de juicio por jurado. El proyecto fue enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo en el marco de la Reforma Judicial que se viene desarrollando en la provincia.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Augusto Barros, fundamentó la iniciativa: “No venimos a inventar nada nuevo, sino a cumplir con una manda constitucional”, dijo.

Agregó además que la iniciativa “pone en valor una transformación importante al sistema judicial como es la democratización de la administración de justicia”.

También, en relación con algunas objeciones al proyecto, la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, remarcó que "se deben dejar de lado los resabios de elitismo. Si un joven de 18 años tiene derecho a votar y puede ser perseguido penalmente por el Estado, también tiene la capacidad suficiente para integrar un jurado popular”.

A la vez, detalló que “la exigencia de la unanimidad es indispensable en miras para llegar a decisiones de calidad incuestionable y esta es una de las mayores bondades del proyecto”.



En el mismo sentido la diputada Adriana Díaz resaltó que “el juicio por jurado permite que la persona acusada sea juzgada por sus pares, lo cual proporciona al veredicto de culpabilidad o no culpabilidad una fuerza política y social indiscutible.

"Los jurados hoy son necesarios para recuperar la dimensión de la tragedia que significa un crimen, tanto para la familia de la víctima, como para la del victimario. Debe debatirse, debe comunicarse, debe abordarse el hecho de manera que genere una huella en la sociedad, y no que sea un trámite administrativo penal, rutinario, alejado y abstraído de la sociedad”, dijo.

Al debate se sumaron las voces en disidencia de la oposición; de 14 miembros en total sólo dos votaron a favor del proyecto.

En diálogo con Catamarca/12, Fernando Ávila, asesor de Gobierno y miembro de la Asociación Pensamiento Penal que promueve desde hace 10 años los juicios por jurado en el país, aclaró algunas dudas y que se escucharon a lo largo del debate.

La obligatoriedad de la unanimidad del veredicto fue una de las críticas planteadas por los opositores, además se señaló que sería "caro" implementarlo y que las edades de los jurados elegibles debían ser mayores a 18 años. También se mencionaron los recientes fallos como el de la ciudad de Mar del Plata, que liberó a tres acusados de abusar sexualmente a una niña de 14 años.

En su momento el abogado de la familia de la víctima, Maximiliano Orsini, expresó: “Lo habíamos adelantado hace un año y medio. Nos habíamos opuesto a un juicio por jurados. Entendemos que un juicio por jurados en principio no sería aplicable para un delito de abuso sexual de menores, principalmente porque es un fallo inapelable, y aparte es un procedimiento que la víctima no puede elegir. La ley está hecha para los imputados y no para la víctima”. https://www.pagina12.com.ar/369150-un-jurado-popular-los-declaro-no-culpables

En cuanto a la declaración de no culpables a los acusados de abuso, Ávila explicó que “en Buenos Aires, el tipo de delito que recibe más condenas en juicios por jurados es el abuso sexual".

Para Ávila "es muy difícil analizar sobre situaciones emergentes excepcionales, es decir que no son las mayoría de los casos”.



En tanto aclaró que “el diseño de la provincia de Buenos Aires, señala que si no conseguís la mayoría, es decir que si 4 de los 12 miembros con paridad género dicen que es inocente, se puede obtener una absolución. Esas cuatro personas pueden ser 4 hombres que terminan liberando a un acusado en un caso que exige la perspectiva de género”.

Sin embargo, el proyecto de Catamarca prevé esas situaciones. “Sancionamos un esquema que recoge los errores y aciertos de las 10 provincias que tienen juicio por jurados actualmente. Nuestro proyecto, necesita sí o sí que las 12 personas deben pensar que el acusado no es culpable o que sí lo es. Es una llave de cierre para estas situaciones que se dieron en otros lugares. Además, se prevé una audiencia previa donde se eligen los potenciales jurados, y es ahí donde se ven ver los perfiles de los jurados y de esa audiencia participa el fiscal”, aclaró.

“Hoy en Catamarca hay 9 jueces en las cámaras del crimen y una sola es mujer. En un juicio por jurados te juzgan 6 mujeres, y existe la posibilidad de elección, por ejemplo personas jóvenes con miradas más permeables”, resaltó.

En cuanto al costo que podría significar para el Poder Judicial, Ávila explicó se realizó un estudio de costos y que “el presupuesto es bajísimo porque no hay tantos delitos graves” que puedan ser juzgados mediante éste sistema.

Por otra parte, resaltó que “Decir que al aplicar el juicio por jurados tenemos dos modalidades de justicia paralela es desconocer el proyecto y el funcionamiento de la justicia actual. En Catamarca conviven diferentes sistemas de juicios actualmente; tenemos abreviados, suspensión del juicio a prueba, juicios correccionales, y lo que se busca es tener también juicios por jurados”, aclaró.

“Lo ideal y lo que se busca es que los juicios más graves no lo resuelvan tres jueces con poca legitimidad democrática sino que los resuelvan los miembros de la misma sociedad en donde se produjo el delito”, resaltó.

En cuanto a las edades de quienes pueden formar parte del jurado, el proyecto establece como requisito ser mayor de edad y saber leer y escribir. “Negarse a esto es un argumento clasista y son éstos argumentos lo que perpetuán son los privilegios. Esas y tantas otras personas son las componen el tejido social, que algunos iluminados crean que son otras las cualidades que debería tener la gente que va a juzgar a los pares, es algo con lo que no estoy de acuerdo”.

En términos generales, Ávila señaló que implementar juicios por jurados es algo “muy positivo, que ofrece una nueva mirada de la justicia, que permite el avance la perspectiva de género y una nueva dinámica de trabajo. Siempre, en cualquier organización estatal o institución con muchos años de funcionamiento cuando vos oxigenas con nuevas herramientas, das nuevas formas de mirar, nuevos debates, le estas otorgando vitalidad. El juicio por jurado inserta democratización”, concluyó.

El proyecto

La iniciativa propone establecer que los juicios que impliquen delitos con penas de más de 20 años de prisión, como homicidios, abusos sexuales y otros delitos graves, sean realizados de manera obligatoria por jurados populares, integrados por 12 ciudadanos, con igualdad de género, quienes se desempeñarán bajo las instrucciones legales de un juez o jueza y decidirán por unanimidad la culpabilidad o no culpabilidad de la persona acusada.

Los jurados serán elegidos a través de un sorteo que se realizará por la Quiniela provincial. Según consigna el proyecto de ley, la Corte de Justicia confeccionará cada año, utilizando el padrón electoral vigente, los listados principales de ciudadanos y ciudadanas que cumplen con los requisitos establecidos en esta ley, discriminados por circunscripción judicial y por sexo, a razón de 4 o más jurados por cada mil electores.