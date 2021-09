Viejo conocido del establishment, el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, arrancó un raid de reuniones con empresarios que serán más comunes que rarezas. El primer encuentro, un café de una hora con el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, a quien conoce de sus años en el Ministerio de Salud durante el Gobierno de Cristina Fernández. "Hicimos muchas cosas, reducción de sodio, grasas trans y los temas de combinar dieta y vida saludable, todo con mucha racionalidad y consenso", expresó Funes en diálogo con Página I12. Y agregó que "Manzur entiende la realidad productiva en todos los ambitos del pais por su naturaleza federal".

El encuentro también debe leerse en clave política. Está en línea con el proceso de reconciliación entre la UIA y el Gobierno, un camino que se inició en la celebración del Día de la Industria y que siguió el miércoles al mediodía en un almuerzo de la mesa chica de la entidad con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Industria, Ariel Schale. En ese escenario, se habló a agenda abierta pero, sobre todo, de la cuestión del comercio Mercosur. "Nos preocupa el comercio con Brasil, y respaldamos la posición del Gobierno argentino, pero queremos que haya conversaciones para lograr esquemas racionales", dijo el empresario a este diario.



Hoy, luego del encuentro con Manzur, Funes de Rioja contó algunos de los temas conversados en diálogo con la prensa acreditada en Casa Rosada, y adelantó lo que puede ser la cifra de mejora industrial, según la UIA. “Hay distintas realidades de sectores productivos. No es homogéneo, es heterogéneo. (Hay) sectores que no reactivan de la misma manera y otros que están reactivando. Creemos que la reactivación se está dando y va a llevar a un crecimiento de la actividad industrial del 8 por ciento en promedio, puede generar condiciones para un crecimiento a futuro que hay que hacer sustentable”, señaló. Planteó además que se deben generar condiciones para que la recuperación se transforme en crecimiento.

En la charla que tuvo con este diario, se le consultó además qué posición tenía sobre los anuncios oficiales vinculados al campo. "Los vemos como un gesto al sector, y respecto a la carne, está el comunicado del consorcio ABC, que está dentro de Copal. Lo suscribimos". Ese texto al que refiere es un apoyo de los exportadores de carne al levantamiento de la cuotificación de exportaciones. Funes adelantó además que los encuentros con funcionarios seguirán con reuniones con el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié.

El tema de los precios, según expresó el jefe de la UIA a los acreditados en Gobierno, no estuvo presente en la charla con Manzur. De todos modos, Funes impuso gambeta larga en cuanto a la pregunta por responsabilidades empresarias. "No somos la causa" de los aumentos, dijo, sino "quienes sufren las consecuencias de la inflación". El empresario aseveró además que "la inflación es multicausal, obviamente también tenemos una inflación internacional además de la propia. Pero la agenda con el jefe de Gabinete no fue hablar del tema precios, sino hablar de un diálogo por el crecimiento. No hablamos del corto plazo”.





“homogeneidad”, la reactivación económica se hace sentir en diversos sectores.Funes de Rioja desmintió que en la reunión con Manzur se haya hablado de “corto plazo” como la inflación o temas como la reforma laboral, que él prefirió mencionar como “modernización laboral”.