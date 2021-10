Maxi Rodríguez no tendrá el cierre de su carrera que merece. En un equipo donde solo patea al arco Nicolás Castro, el Fiera no entró un minuto ante Huracán y la desazón lo saca del partido de mañana en Mendoza ante Godoy Cruz. Sin ganas de estar otra vez 90 minutos en el banco, se anunció una “contractura” y el ídolo no viaja hoy a Mendoza. Por problemas físicos, Fernando Gamboa tampoco tendrá a Pablo Pérez y Julián Fernández.

Gamboa encontró aciertos en la titularidad que consolidó por Nicolás Castro y Facundo Mansilla. Pero no supo administrar el talento de Maxi Rodríguez. Porque incluso con 40 años la Fiera demostró ser determinante y a pesar de algunas lesiones, se recuperó. Pero el técnico nunca le dio lugar, más que 15 minutos acumulados en Liga Profesional. Ante Huracán la Fiera vio cómo el equipo caía sin siquiera generar una jugada de gol, más allá de los remates de Castro. Su rostro de desazón fue capturado por las cámaras de televisión y esa angustia lo saca del partido de mañana. Es que ante la certeza de que no iba a ser titular y su lugar era otra vez el banco, el cuerpo técnico anunció ayer que una “contractura” lo saca del partido de mañana. Al parte médico no se lo cree nadie en el parque Independencia y anticipa un retiro del ídolo para fin de año sin tener su lugar de pertenencia en el equipo. Esta mañana, previo al traslado en avión a Mendoza, Gamboa prueba el equipo para visitar a Godoy Cruz.