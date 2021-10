Mientras aguarda por el DNU nacional, el gobierno provincial continuaba ayer dándole forma a las nuevas flexibilizaciones que entrarán en vigencia a partir de mañana. Algunas medidas que se va a tomar fueron anticipadas hace unos días, como la extensión del horario en comercios y en la gastronomía, el incremento del aforo en las actividades habilitadas, y el regreso del público a los estadios de fútbol. Otras seguían debatiéndose, puntualmente el funcionamiento y control de las discotecas, después de las dudas planteadas por el Comité de Expertos en la reunión del pasado miércoles por las dificultades para mantener los protocolos. Desde allí también surgió la preocupación por la eliminación de la obligatoriedad del uso del barbijo en espacios públicos, siempre y cuando no haya aglomeraciones. Los especialistas aconsejaron mantener el uso del tapabocas para evitar dar el mensaje de que no se usa más y que la pandemia ya pasó, por lo que aún no había una definición sobre el tema.

Finaliza la vigencia de las medidas de convivencia por la pandemia decretadas por el gobierno provincial desde el pasado 4 de septiembre. Teniendo como referencia la mejora en los indicadores sanitarios de las últimas 17 semanas, el escenario permite vislumbrar mayores flexibilizaciones. "Lo que vemos más factible de avanzar sin mayor conflictividad es extender un poco el horario del comercio y la gastronomía y con eso también extender el horario de circulación en la misma franja", adelantaba el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri. Los comercios podrán abrir hasta las 21, y la gastronomía hasta las 3 los fines de semana.

Si está garantizado el distanciamiento, se incrementará el aforo en varias actividades -- además de la gastronomía, cines y teatros-- que hoy es del 50% en la provincia, para llevarlo al 70% que ya autorizaba el decreto nacional vigente hasta el 1° de octubre. Hasta ayer no había una definición sobre la habilitación de los boliches bailables. "Se están viendo alternativas, estudiando lo que se hizo en otras provincias, cómo funcionó y qué impacto tiene", dijo Pusineri.

Consultado sobre si la habilitación de las discotecas podría postergarse para más adelante, el ministro de Trabajo respondió: "No descartaría nada, se está analizando, aunque obviamente desde Salud los expertos pusieron un signo de interrogación y dijeron que no era lo más aconsejable. También plantearon la posibilidad que sea al aire libre y no en lugares cerrados. La definición final, con los elementos que juntemos, la va a terminar tomando el gobernador".

Otro de los puntos analizados en la reunión con los expertos que encabezó la ministra de Salud, Sonia Martorano, fue el uso del barbijo. "Ellos son partidarios de mantenerlo para evitar dar el mensaje de que no se usa más, es lo que más les preocupa", sostuvo Pusineri. "Más allá del detalle de la reglamentación, aconsejaron que el mensaje a la comunidad es que el barbijo se sigue usando", agregó.

Desde la provincia también afinaban ayer los operativos de control vinculados a la vuelta del público en los estadios de fútbol con un aforo del 50% (ver página 5).

La policía provincial será la encargada de controlar que el público tenga el certificado cuando ingrese a los estadios, por lo que solicitaron a los asistentes que vayan con bastante tiempo de anticipación. Por otra parte, el ministro Pusineri reiteró que aumentará el aforo en los encuentros de ligas amateurs, locales y regionales, que hoy es de 200 personas y sólo con público local, para posibilitar la presencia de público visitante en esos eventos.