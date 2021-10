Un Newell’s debilitado y con juego traumatizado en Liga Profesional debe esta tarde hacer frente al equipo relevación de las últimas fechas. Visita a Godoy Cruz, que con la llegada de Diego Flores como entrenador dejó de perder y encontró una racha de triunfos con actuaciones destacadas. Fernando Gamboa, en la búsqueda aún del equipo, se decide hoy por los regresos de Mateo Maccari, Justo Giani y Jonatan Cristaldo. El partido será televisado en vivo por TV Pública desde las 13.30.

Newell’s (15 puntos) lleva un año y medio de jugar mal y encontrar derrotas en casi todas las canchas. Gamboa no pudo aún sacar a la Lepra de su longeva desorientación colectiva. Viene de perder de local ante Huracán y hoy debe visitar al ascendente Godoy Cruz (20).

La exigencia del rival forzó a Gamboa a hacer algo para no repetir la apática actuación del pasado lunes en el Coloso del Parque. Las variantes apuntan al juego ofensivo. En el mediocampo Maccari reemplazará a Jerónimo Cacciabue, y en ofensiva vuelve Giani después de mucho tiempo, en lugar de Ramiro Sordo, al tiempo que Cristaldo, recuperado de un desgarro, desplazará a Maximiliano Comba. Facundo Mansilla y Maximiliano Rodríguez no formaron parte de la delegación que ayer voló a Mendoza.

Godoy Cruz se reconvirtió en equipo sensación con la llegada hace un mes como entrenador de Diego Flores, ex ayudante de Marcelo Bielsa en el Leeds United de Inglaterra. Desde su arribo, el Tomba ganó tres partidos, el último por goleada sobre Independiente por 4 a 1 en Avellaneda, y empató uno. Y luego de la espectacular actuación ante el Rojo, Flores no hace cambios para recibir hoy al rojinegro. En el conjunto mendocino se destaca en defensa el ex Newell’s Guillermo Ortiz, Valentín Burgoa en la creación y en ataque Martín Ojeda, segundo goleador del torneo con ocho goles, dos menos que José Sand de Lanús, líder de la tabla de goleadores.

El partido comenzará a las 13.30 y televisará la TV Pública.

Godoy Cruz: Espínola; López, Ortiz, González, Pérez; Abrego, Acevedo; Bullaude, Burgoa, Ojeda; Badaloni. DT: Diego Flores.

Newell's: Aguerre; Compagnucci, Capasso, Lema, Bíttolo; Maccari, Sforza, Castro, Giani; Scocco, Cristaldo. DT: Fernando Gamboa.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Cancha: Malvinas Argentinas (Mendoza)

Hora: 13.30

TV: ESPN y TV Pública