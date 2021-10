”Jugar en el Gigante con gente es algo incomparable”, aseveró ayer Jorge Broun, arquero de Central que mañana se reencontrará con los hinchas en el partido ante Argentinos. Gino Infantino será titular en lugar del lesionado Diego Zabala, en la única variante que dispuso Cristian González.

Después de un año y medio sin partidos con hinchas en el fútbol argentino, mañana el Gigante recibirá a 19 mil socios para presenciar el partido. Pero la expectativa no solo es del público por volver a la cancha, sino también de los jugadores por volver a jugar con público. "Estoy contento por la vuelta del público. Quien jugó con gente en esta cancha sabe que es incomparable. Queremos que los que no lo vivieron lo disfruten. Es una gran responsabilidad", consideró Broun, figura del torneo con sus atajadas bajo los tres palos auriazules. “Sabemos y entendemos lo que sentirá el hincha este domingo al volver al Gigante. Pasaron casi dos años sin ir a la cancha. Tenemos que estar a la altura y respetar a todos aquellos que se esfuerzan para acompañarnos”, recalcó el arquero.

Mañana Central no recupera a ninguno de los lesionados, por lo cual el equipo tendrá el ingreso de Infantino por Zabala, ausente por dolencia en el talón del pie derecho. Esta formación será la que viene de caer por goleada ante Talleres, aunque Broun mantiene el optimismo: “Venimos bien, con partidos buenos y otros no tanto. El objetivo es volver a clasificar a una copa internacional y estamos convencidos que este es el camino y las formas para conseguirlo. A veces sale y otras no, pero confiamos en el plantel y lo que diga el técnico", consideró el uno canaya. “Después del partido contra Bragantino (de Copa Sudamericana) estábamos últimos en la tabla, nos repusimos y ahora estamos cerca del lote de los de arriba”, valoró Broun. Mañana el equipo será con Broun; Martínez, Almada, Nicolás Ferreyra, Blanco; Infantino, Ojeda, Lo Celso, Ferreyra; Marinelli, Ruben.