Los Pumas perdieron este sábado su sexto partido en el Rugby Championship 2021, al caer categóricamente con Australia por 32-15 (parcial 15-3) en un encuentro que se disputó en el estadio CBUS Super Stadium, de la ciudad de Gold Coast por la sexta y última fecha.



Los Pumas, finalizaron su actuación en el certamen de la peor forma, carecieron de ideas para frenar los embates de los Wallabies, fueron superados ampliamente en las formaciones fijas y en el juego colectivo.



El seleccionado argentino solo alcanzó a descontar sobre el final del encuentro con dos tries anotados por el debutante tucumano Thomas Gallo, mientras que Emiliano Boffelli marcó un penal y dos conversiones.



Australia cerró su actuación con un triunfo categórico, claro dominador en las formaciones fijas y en el manejo de la pelota, selló el triunfo con tres tries marcados por Andrew Kellaway, mientras que Folau Fainga'a y Samu Kerevi sumaron los dos restantes. En tanto, Quade Cooper sumó un penal y dos conversiones.



La caída frente a los Wallabies (32-15) se suma a las cinco sufridas anteriormente frente a Australia (8-27), y los dos choques con Sudáfrica y Nueva Zelanda. Los Springboks les ganaron por 32-12 y 29-10; mientras que los All Blacks los sometieron 39-0 y 36-13.



El seleccionado argentino finalizó por segunda vez sin obtener ningún punto en el certamen, como ocurrió también en el 2017.