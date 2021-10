Tras la condena de esta semana a 22 años contra "Guille" Cantero y otros seis imputados por los atentados contra objetivos judiciales en 2018, el fiscal Matías Edery -uno de los que llevó adelante la investigación- razonó sobre lo que se viene. Si estos hechos juzgados fueron organizados desde la cárcel, habrá que ver de qué manera transcurren todos los años de condena que tiene por delante este jefe del crimen organizado. "Es lo que dijeron los jueces en el veredicto de estas sentencias: hay otros niveles del Estado que tienen que articular para que estas cosas no vuelvan a pasar", dijo Edery. "Nosotros desde la justicia respondemos, pero somos sólo una parte para tratar de resolver este problema de violencia y criminalidad". El fiscal se refirió también a la información que aportó el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, que salió en libertad esta semana y al que Edery consideró "la primera condena por corrupción en Santa Fe con el nuevo Código Penal". Sobre la posibilidad de investigar e imputar al senador Armando Traferri en la megacausa de juego clandestino, Edery aseguró que "lo único que queremos es poder investigar y eso la gente lo está pidiendo a gritos".

El fiscal Edery se refirió a "Guille" Cantero y el problema de los delitos que cometió desde la cárcel donde se encuentra desde 2013. "Es un grave problema. Lo dijeron los jueces en su resolución, que fue muy buena en cuanto al contexto en el que se dieron estos hechos y señalaron además que como sistema de justicia respondemos, pero hay otros niveles del Estado que tienen que articular para que esto no pase", explicó.

Para el fiscal "hay que investigar al crimen organizado desde la cúpula, ver su financiamiento ver de dónde sacan el dinero porque es importante para las investigaciones". Pero agregó que también "uno pretende que todas las instancias del Estado, sea el color político que sea, se pongan a trabajar en esto porque en definitiva son los que nos están haciendo una ciudad mucho más intranquila de lo que era". Y graficó que "vienen canales de televisión de Buenos Aires y nos pregunten si nosotros estamos blindados y tirando tiros todo el tiempo, que no es así pero es lo que parece".

-Cambiando de causa, a algunos sectores fueron críticos de la liberación del ex fiscal Ponce Asahad y de su figura de imputado colaborador.

-Nosotros creemos que la de Ponce Asahad fue una declaración importante para nuestras investigaciones y así lo valoró una jueza. Porque acá hay que entender que hubo una jueza que valoró la importancia de esas revelaciones. No es que sólo lo decimos nosotros que por ahí somos más imparciales porque somos la parte acusadora, sino que está ratificado por una jueza.

Agregó que "los que tuvimos la oportunidad de escucharlo al ex fiscal no sólo consideramos que es importante lo que dijo sino que nos llevó a descubrir una forma del manejo del poder en esta provincia que al menos a mí, no parece que sea correcta". Para Edery "toda la sociedad en su conjunto debería bregar para que no pasen más muchas de las cosas que cuenta Ponce Asahad, que a lo mejor no son un delito pero que tampoco le hacen bien a las instituciones".

Y sobre las críticas a la figura de ‘imputado colaborador’, Edery sostuvo que "en este tipo de estructuras delictivas es muy difícil avanzar si no hay una persona que hable. No es que nosotros vamos desde la declaración hacia la prueba. Nosotros con la declaración corroboramos la prueba que ya teníamos antes. Y nos parece muy importante porque estamos ante uno de los primeros casos de corrupción en el nuevo sistema penal. Por primera vez una persona es condenada por corrupción en Santa Fe", señaló.

-¿Cuándo resuelve la Corte Suprema sobre los fueros del senador Traferri?

-La Corte no tiene plazos para expedirse sobre si el senador Armando Traferri puede ser investigado e imputado en el marco de esta causa, pero primero debe haber un dictamen del Procurador. Una vez que esté a lo mejor los tiempos se aceleran. Nosotros lo único que queremos es saber si en Santa Fe se puede investigar corrupción política. Esa es la importancia y no estamos hablando de meter presa a una persona, simplemente investigarla. Después veremos si se comprueba o no se comprueba, si va a juicio. Pero nosotros queremos poder investigar y creo que la sociedad lo reclama a gritos.