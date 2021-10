Las ventas en los comercios minoristas registraron en septiembre un incremento de 15,7 por ciento respecto a igual mes de 2020, en un contexto del altibajos y en el que el balance general muestra una economía que "va encontrando su recuperación", según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En septiembre, las ventas minoristas marcaron una leve caída de 0,5 por ciento frente a agosto pasado, mientras que el acumulado de los primeros nueves meses del año marcó un avance de 14 por ciento.



Frente a igual mes de 2019, en la prepandemia, septiembre registró una mejora de 6,8 por ciento.



"Septiembre fue un mes atípico, donde las ventas estacionales habituales de cada sector quedaron mezcladas por la normalización del ciclo escolar en casi todo el país, por la reapertura de clubes, gimnasios, la habilitación de eventos, el levantamiento de las restricciones para circular, y por la concreción de compras que venían frenadas", sostuvo CAME.



"Los comercios se movieron con altibajos, con momentos de alto flujo de gente y otros, donde los compradores desaparecían del mercado. Sobre fin de septiembre se sintió la falta de efectivo, pero el balance general mostró una economía que va encontrando su recuperación", agregó la entidad pyme.



Por rubros, durante el noveno mes del corriente año los mayores aumentos respecto agosto se dieron en Indumentaria, lencería y accesorios (3,9 por ciento) y Alimentos y bebidas (3,3); al tiempo que las bajas correspondieron a Electrodomésticos, electrónicos, computación, celulares y accesorios (-7,9) y Jugueterías y librerías (-6,8).



Frente a septiembre de 2020, las mayores tasas de variación se dieron en Ropa y artículos deportivos y de recreación, con un alza del 69,5 por ciento, y Jugueterías y librerías (65,5).



En tanto, respecto a septiembre de 2019 (variación bianual) la diferencia positiva de 6,8 por ciento se dio por el impulso "de sectores vinculados a la actividad escolar, ocio, recreación e indumentaria laboral, que tuvieron una actividad atípica para lo que suele ser septiembre", señaló CAME.



Por rubros, las ventas de Alimentos y Bebidas tuvieron un aumento mensual de 3,3 y de 0,7 frente al mismo mes del año pasado (siempre medidas a precios constantes).



En el acumulado del año las ventas de este rubro se ubican 0,4 arriba de los mismos meses de 2020.



Por su parte, en Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios las ventas en los comercios pymes subieron 1,5 por ciento anual y cayeron 7,9 en la comparación mensual. Este rubro en el año acumula un incremento de 14,9, gracias a operaciones concretadas mayormente en cuotas, en especial por el plan Ahora 12.



Desde CAME advirtieron que en septiembre se registraron trabas por parte de los bancos en el financiamiento con tarjetas, debido a que algunas entidades redujeron de manera sustancial los límites para las compras en cuotas y los descubiertos automáticos.



De cara a octubre, los comercios se mantienen "optimistas" sobre las ventas por el Día de la Madre y la mayor preocupación que tienen es que no haya faltantes de stock ni demoras en las entregas como viene sucediendo, señaló la entidad pyme.