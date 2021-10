Mañana tendrá lugar el primer debate público de candidatos y candidatas a senadores nacionales de cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre. La Universidad Nacional de Rosario es la encargada de organizar esta tertulia que tendrá lugar en el Espacio Cultural Universitario y del que participarán 7 de los 9 candidatos que superaron el piso electoral en las PASO. Seguridad, Ambiente y desarrollo sostenible, Federalismo y Educación serán los cuatro ejes temáticos que se abordarán durante el encuentro que será transmitido a las 18 en simultáneo por el canal de You Tube UNR Oficial y por Radio UNR 103.3. Desde la Universidad Pública también tienen previsto realizar debates para las otras categorías legislativas.

A poco más de un mes para que los santafesinos y santafesinas tengan que elegir a sus representantes para la Cámara de Senadores de la Nación, la UNR será la primera (y por ahora única) plataforma de debate para que la ciudadanía pueda escuchar las posturas y proyectos de cada uno de los candidatos que lograron superar la instancia de las primarias y que ahora buscan un lugar en el Senado. De los nueve candidatos que encabezan las listas que competirán en los próximos comicios participarán siete: Marcelo Lewandowski (Frente de Todos); Carolina Losada (Juntos por el Cambio); Clara García (Frente Amplio Progresista); Mercedes Meier (Soberanía Popular); Jorge Boasso (Primero Santa Fe); Patricia Frausin (Somos Futuro); e Irene Gamboa (Frente de Izquierda y de los Trabajadores). Según pudo saber este diario, Betina Florito (Unite por la Libertad y la Dignidad) informó que no podrá participar ya que tiene un compromiso asumido para la misma fecha que no podía postergar, mientras que Juan Domingo Argañaraz (Podemos) hasta el momento no había contestado la invitación que le hicieron desde la organización del evento. Ambos ocupan bancas en la Cámara de Diputados de la provincia desde 2019 a donde llegaron en la lista de los pañuelos celeste que encabezó Amalia Granata.

Rosario/12 pudo acceder a la estructura y el formato que tendrá este debate público que se llevará a cabo mañana a las 18 en el en el Espacio Cultural Universitario de calle San Martin 750 (cerrado al público) y el cual será emitido en vivo por Radio Universidad (103.3) y por el canal oficial de Youtube de la UNR. Con una duración estimada de entre una hora y media y dos horas, y con la conducción y moderación de dos periodistas de la radio, el evento comenzará con una presentación institucional a cargo del rector Franco Bartolacci, para luego dar paso a la presentación de cada candidato, los cuales tendrán 1 minuto 30 segundos para hacerlo.

Posteriormente, iniciará el desarrollo de los 4 ejes temáticos elegidos: Seguridad; Ambiente y desarrollo sostenible; Federalismo; y Educación, en ese orden. En cada eje los candidatos tendrán 2 minutos cada uno para exponer, y al finalizar la ronda tendrán 1 minuto adicional para agregar una idea o hacer una réplica o una pregunta a otro candidato. Finalmente, los expositores tendrán 1 minuto para hacer un cierre del debate. El orden inicial se establecerá por sorteo, el cual se realizará una hora antes de que comience el debate.

“Institucionalizar los debates preelectorales contribuye a mejorar nuestra calidad democrática. Es bueno y necesario para la sociedad contar con más información para elegir, y debería ser un mandato ineludible para cualquier candidato. Y la Universidad Pública, por su misión y sus valores, es una plataforma excelente para que se desarrollen. Es la primera vez que lo hacemos desde la UNR, y aspiramos a institucionalizarlo ante cada elección”, dijo el rector Bartolacci.

Al ser consultado por este diario sobre cómo fue la organización del debate y la coordinación con los candidatos, el rector de la UNR explicó que la Secretaría del Rectorado diseñó la estructura, temas y dinámicas del encuentro y la propuesta luego fue elevada a los distintos equipos de campaña. “Tengo que destacar que nadie puso objeciones o reparos sino que accedieron a la propuesta que elevamos”, aclaró Bartolacci.

Por otro lado, adelantó que desde la Universidad tienen planeado hacer debates para las otras dos categorías (diputados nacionales y concejales). “Estamos coordinando con la Facultad de Ciencias Políticas, porque hay un Congreso sobre democracia muy importante que se va a hacer la semana previa a las elecciones, entonces es una posibilidad que lo desarrollemos en el marco de ese congreso como apertura del evento”.