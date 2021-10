Este jueves, a las 21, Las Ligas Menores festejará sus 10 años de trayectoria. El hito será doble porque, una vez que se suba al escenario del Teatro Broadway, la banda hará su debut en calle Corrientes. “Creería que es nuestro primer teatro, al menos ahí. Eso hace que este show sea un poco más poético”, sopesa su cantante y guitarrista, Anabella Cartolano. Aunque no figura en la promoción, este recital también será una suerte de loa a la supervivencia. No sólo por todos estos años de música, sino por sortear incluso una pandemia. “Fue difícil estar tanto tiempo sin tocar, luego de tener un ritmo en el que lo hacíamos muy seguido”, explica la artista. “Lo mismo que el hecho cultural. Es horrible que no estuviera. De pronto, tenés tanto tiempo para pensar. Fue una época introspectiva en la que reví cosas que no venía viendo. Hacía mucho que no estaba conmigo misma, lo que me provocó insomnio, ansiedad y tristeza. No sé quién estuvo feliz. Pero me sirvió mucho para fortalecerme. Por más que parezca trillado, creo que todo lo malo trae algo bueno”.



-Sobrevivieron a una época en la que muchos grupos se quedaron en el camino...

-La pandemia fue dura para todos y aún no terminó. Seguimos teniendo cuidado, al punto de que ensayamos con el barbijo puesto. Salvo yo, porque soy la que canta. Compartimos fechas con artistas amigos en las que por estar en un mismo camarín, uno terminó con covid. No es nada agradable. Te encanta tocar, pero terminás con miedo. Fuimos parte de fechas atípicas, donde el público está sentado o dividido en burbujas. Sin embargo, preferimos eso a nada.

A pesar de que celebra su aniversario este mes, el acta fundacional del quinteto se suscribió el 13 de agosto. “Después de ver un recital de los 107 Faunos, que es un grupo al que queremos mucho, fuimos a comer pizza. Como siempre fue una especie de chiste lo de juntarnos a ensayar, esa noche definimos cuándo y dónde lo íbamos a hacer”, recuerda Cartolano. “Elegimos una sala de Caballito, por eso decíamos que somos de ahí, aunque en realidad provenimos de muchas partes distintas. Yo soy de Neuquén, por ejemplo. Así que fue por esa cena post show que tenemos fecha de creación. Y 10 años más tarde, acá estamos”. Justamente por ese vínculo con 107 Faunos y El Mató a un Policía Motorizado, al igual que por su inclusión en el catálogo del sello disquero Laptra (al que pertenecen igualmente las otras dos bandas), a Las Ligas Menores se le suele contemplar aún hoy como un artista platense. “Es una confusión que puedo entender”, dice la frontwoman. “No todo el mundo sabe nuestros detalles y hay público que recién nos está conociendo”.

-A lo largo de esta década sólo sacaron dos álbumes. ¿Cómo llevan el hecho creativo?

-Desde el inicio, nunca fuimos una banda con metas a cumplir. Por eso nos sorprenden las cosas que nos pasan. Pero a la vez, esto se volvió un trabajo, algo serio. Le dedicás más tiempo que el que pensabas porque recibís muchas sorpresas gratas. Esto sucede también porque hay un público que día a día va creciendo.

-Ustedes sirvieron de banda de sonido tanto para milennials como para centennials. Durante ese recambio generacional, la palabra "indie" se usó para definir todo, lo que fue aprovechado por muchos, pero hoy nadie quiere saber nada con esa etiqueta. ¿Qué opinión te merece lo que pasó?

-Las personas se sienten más cómodas etiquetando, aunque llegó un momento en el que hablar de indie asqueaba porque todo tenía que ver con eso. En el sentido musical, nos llamaron de muchas formas. Si me preguntás qué estilo hacemos, Las Ligas Menores somos pop, pero también rock. Y si venís a vernos en vivo, es más punk, porque el público lo hace así. Indie, en nuestro caso, lo vemos como la manera que tenemos de hacer las cosas. Lo llevamos con orgullo. Ahora nos nominaron a los Grammy. Al ser una banda independiente, es una grata sorpresa estar ahí.

-¿Cómo hace un artista independiente para estar en los Latin Grammy?

-No tengo idea. Cuando me enteré, le pregunté a unos amigos cómo era, si había un jurado y quiénes son. Pablo (Kemper), nuestro compositor y guitarrista, mandó un mensaje de WhatsApp al grupo y nos envió la captura con la nominación. Y ahí estamos.

-Están nominados en la categoría “Mejor canción rock”.

-El término rock me es un poco ajeno, aunque estar ahí nominada me parece hermoso. Compartimos la categoría con Vicentico, de quien somos fans por lo que hizo en los Cadillacs y ahora con sus composiciones solistas. Verte nombrado ahí con figuras grandes, de otros géneros y lugares, está buenísimo.

-Salvo por ustedes y Nicki Nicole, que canta como invitada en el tema de No Te Va Gustar, no hay otras mujeres en ese rubro. Parece que el rock sigue siendo un concepto masculino en los países hispanohablantes.

-Depende de cómo uno lo quiera ver. Al menos en los últimos años, se ha visto que sí hay mujeres. Si bien es visible la ley de cupo femenino, llegó un punto en que no sabías si te invitaban a tocar porque sos mujer o porque realmente les gusta tu música. Pero si eso sirve de ejemplo a otras chicas, bienvenido sea.

“Hice todo mal”, tema por el que Las Ligas Menores se encuentra nominado en la venidera edición de Latin Grammy, apareció en las plataformas digitales el pasado 6 de noviembre. “Se compuso antes de la pandemia”, explica quien participó como cantante invitada en el inminente disco de Santiago Motorizado. Aunque el nuevo single de la banda, “La nieve”, publicado en abril último, es aún más antiguo. “No tiene que ver con economizar lo que hacemos, sino con elegir. En el tercer disco, que estamos armando ahora, hay canciones que son de esa misma época. No todo nuevo repertorio es del año pasado. No entraron en Fuego artificial, nuestro segundo álbum, porque ya lo teníamos listo. Fue una linda búsqueda, luego de venir de un homónimo con varios hits. ‘La nieve’ es el único tema nuestro que tiene poca letra. Es otro intento musical, más tirado a lo espacial o al krautrock. Nos gustó mucho por el resultado instrumental. El otro, en cambio, es la clásica canción de pop melódico. Pronto saldrán en vinilo”.

-¿Cómo viene entonces el nuevo disco?

-Hay nueve temas que empezamos a maquetear. No sabemos cómo se llamará aún, ni cuántas canciones tendrá. Vamos tranquilos, pero con ganas de que salga.

-Están anunciados en la grilla de la vigésima edición del Primavera Sound, el festival musical más importante del mundo. Después todo lo que se vivió, ¿son cuidadosos al momento de proyectar?

-Es difícil proyectar luego de que nos cayera una pandemia. Si bien queremos que suceda todo ese megacartel, también pensás que quizá no se hace. Va por razones muy ajenas a uno, está en un contexto mundial. Está ese plan. Si se realiza, perfecto. Si no, será otra cosa. Planear hoy es muy difícil. Tengo una meta y también tengo un plan B, por si acaso.