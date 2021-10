Detrás de cada una de las contribuciones, hay una historia. Mes a mes, queremos darle espacio a las voces más activas de la comunidad de Página/12. En esta entrega entrevistamos a volveralprimerperon, [email protected] desde febrero de 2021.

Mini-bio:

Soy profesor adjunto del departamento de Ciencias Básicas de una Universidad Pública Nacional, desde hace mas de 32 años, habiendo dictado unas cuantas materias relacionadas con la tecnología informática y los sistemas de información: Sistemas Operativos, Sistemas de Bases de Datos, Programación Orientada a Objetos (OOP), Laboratorio de Computación y actualmente damos Inteligencia Artificial y Sistemas Inteligentes. También dirigimos tesis de grado desde hace unos 25 años de la carrera licenciatura en Sistemas de Información.

Además, trabajo desde hace unos 46 años en Informática, y a lo largo de los años, estuve en una docena de empresas privadas como bancos y entidades financieras, y en alguna entidad pública, desde el puesto de Programador Junior hasta Gerente de Tecnología Informática.

Desde hace unos 15 años, tengo una pequeña PyME dedicada al desarrollo de sistemas de información, infraestructura tecnológica y seguridad informática. Esta es la cuarta empresa que tengo, habiendo fracasado y perdido muchos miles de dólares en cada una de las tres anteriores, así como en el “corralito”, a esta altura sabemos que Argentina es difícil para el pequeño empresario. Esperemos que la cuarta sea la vencida. Pero no es nada fácil.



Siempre creí que el peronismo de la primera hora, el del primer Perón (el Perón Coronel) y el de Evita, es el mejor medio para construir una Argentina grande, eficiente, independiente y autónoma, con un Estado que proteja a los débiles de las corporaciones y los poderosos, y que le de cabida a todos los argentinos.

Mis viejos eran peronistas; mi vieja, nacida en Argentina, lo era desde siempre, desde que nació el peronismo, ella fue una de las “descamisadas” de ese primer 17 de Octubre. Y mi viejo, español y francés, catalán hasta los huesos, era hijo de un librero, que tenía una librería muy de izquierda en Barcelona, la más importante de la ciudad, en la Segunda República. Cuando estalló la guerra civil española, en esa tragedia, fusilaron a mi tío abuelo, encerraron durante más de 10 años a mi abuelo y le expropiaron y quemaron la librería.

El resto de la familia huyó al sur de Francia, donde tenía familiares, y allí pasó la hambruna de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra, la familia comenzó a emigrar a Argentina y a Uruguay. Mi papá zarpó hacia aquí en un barco de carga, con unas hogazas de pan y no mucho más, para una travesía de casi un mes, en la que pasó hambre en serio.

El asunto es que al llegar al puerto de Buenos Aires, alrededor de 1950, famélico como estaba, empezó a caminar por las cercanías del Obelisco y (parece que había habido una fiesta Patria o algo así), empezó a ver un montón de sándwichs de jamón y queso tirados por el piso, con sólo una o dos mordidas, y no entendía nada, decía: ¿Dónde estoy? ¿En el Paraíso? Creo que en ese momento se volvió peronista…

De todos modos él decía de sí mismo que era un anarquista-comunista-socialista, según el día, esto se acentuó particularmente luego del gobierno de Menem, a quién tanto mi madre como mi padre consideraban un traidor al pueblo. Aun a pesar de esto, mi vieja nunca dejó de ser una peronista de la primera hora, combativa y de fierro.

Y de allí, proviene mi seudónimo: volveralprimerperon.

Es literal, es mi expectativa y mi deseo, creo que Argentina tiene la mejor posibilidad de crecer con justicia social si volvemos a los ideales de Evita y de Perón cuando era Coronel, no cuando volvió de España, rodeado de traidores y traicionándose a sí mismo. Y, como conocemos la historia, y vivimos aquí, y sufrimos aquí, sabemos que esto no lo arregla la derecha, que viene destruyendo al país desde hace 200 años, ni con caracteres tibios, ni con temerosos del qué dirán los diarios, ni con medias tintas. Aquí consideramos que los ejemplos a seguir son el de Evita, el Bebe Cook, Raimundo Ongaro y Rodolfo Walsh como peronistas, y más acá en el tiempo, NK y CFK, y no a Pichetto o Menem, ambos traidores al Justicialismo y al pueblo.

Mi principal interés y pasatiempo:

La lectura (24x7) de noticias y trabajos de investigación en ciencia y tecnología, poniendo el foco en lo que tiene que ver con la seguridad informática, los sistemas de información y la infraestructura tecnológica, que son mis temas más cercanos, pero también leo sobre física, cosmología, astronomía, biología, química, arqueología y paleontología.

Mi historia con el diario:

Compro y leo Página/12 desde que tenía doce páginas. Y hasta hace unos pocos años, siempre en papel. Ahora sólo en la Web.

Mis lecturas favoritas de Página/12:

Me encantan los editoriales de Eduardo Aliverti, de Mempo Giardinelli, de Jorge Alemán, de José Pablo Feinmann, de Sandra Russo, antes disfruté de la genial Alcira Argumedo y de muchos otros. Leo asiduamente a Alfredo Zaiat, a Raúl Dellatorre, a Luís Bruschtein, a Irina Hauser, a Tuny Kollmann. Todos excelentes, veraces, fieles a sí mismos y con opiniones bien fundadas. Y que aunque no siempre estemos de acuerdo, son para sacarse el sombrero.

Por qué te uniste a Página/12:

Me da mucha bronca que esa “pobre gente inocente” sea engañada día a día por el complejo fakimediático global y que quede sin memoria de largo plazo, y zombieficada por todos esos canales y medios cómplices asociados (de cable, de aire, de streaming). Todos alabando al imperio occidental decadente y sus miles de fracasos continuos que ellos pintan como éxitos, y que si bien son éxitos para ellos y para las corporaciones que los avalan, no lo son para la población mundial, ni para la Tierra, ni para la Naturaleza. Vamos hacia el abismo en cámara lenta, como Lemmings, y los poderosos del planeta no hacen nada de nada, como si fueran a sobrevivir a la hecatombe (no lo harán). Entonces me puse a pensar más seriamente en esto durante la pandemia y me dí cuenta de que yo no estaba haciendo lo suficiente para ayudar a proteger a los medios serios e independientes como Página/12 y otros, entonces me suscribí a esos medios para poner mi granito de arena y ayudar a su subsistencia, mientras el cuerpo aguante.

Qué me aporta la comunidad de Página/12 y qué me motiva a contribuir y participar activamente:

La comunidad de Página/12 me parece genial y leo muchos comentarios de gente brillante, pensamientos certeros que “baten la justa” y que sería genial que el gobierno los lea, ya que muchas veces brindan ideas que son realmente innovadoras para problemas que parecen imposibles si se piensan “dentro de la caja”, pero que viéndolos “outside the box”, no lo son.

El dar opiniones e ideas es excelente porque al aportar un comentario o una idea la gente se siente útil y puede enriquecerse con el feedback de otros usuarios. Siempre hay trolls y gente que no aporta algo positivo, pero la gran mayoría de comentarios son útiles y siempre trato de leerlos, tanto como leo la noticia o el artículo.

En definitiva, la comunidad muestra que “el todo es mayor a la suma de las partes”.

Por qué considero que es importante la “otra mirada”:

Me parece que la “otra mirada”, la de P/12 y los otros medios alternativos es la mirada racional, la mirada puesta en la objetividad (si bien todos somos subjetivos, y tenemos nuestro corazoncito, las opiniones se dan desde el corazón, usando el cerebro). Lo importante es que no se está continuamente haciendo operaciones de prensa, mintiendo descaradamente y vendiendo carne podrida, como sí lo hace el emporio mediático de la derecha (24x7).

Tenemos que despertar a la gente adormecida de tanto bombardeo subliminal goebbeliano y P/12 aporta su gran cuota a la lucha por la verdad y la racionalidad, combatiendo al odio destructivo del neofascismo disfrazado de “liberalismo republicano”, con el simple y apasionado oficio de decir la verdad cuando describe una noticia, de investigar y “bucear” en los hechos, para describirlos y decir que emite una opinión, cuando emite una opinión.

Qué iniciativas propondría para el futuro del diario y de la comunidad de [email protected]:

El diario tiene que seguir con esta línea progresista y de escuela clásica de periodismo y prensa: de decir que opina cuando opina, y brindar noticias relevantes y detalladas, explicando el contexto, como lo hace en la actualidad. Y si se puede expandir como multimedio mejor (como creo que Octubre lo está haciendo), pero manteniendo esta línea de autenticidad y sensibilidad social.

Me parece que la comunidad de [email protected] está muy bien armada y es muy dinámica y de buena performance, y si bien, podría tener más “firuletes” como emoticones y otras yerbas de decoración, me parece más importante quizás agregar un “pulgar abajo” además de respetar, compartir, responder y reportar.