Las lesiones musculares son moneda corriente en las prácticas de Newell’s y el técnico Fernando Gamboa acumula ausencias para el partido del viernes, en la vuelta del hincha al Coloso del Parque. Ignacio Scocco y Mariano Bíttolo son los nuevos lesionados, quienes se suman a la lista que lideran Pablo Pérez, Julián Fernández y Franco Escobar. El entrenador debe conformarse con la recuperación a tiempo de Maxi Rodríguez.

Julián Fernández y Pablo Pérez sufrieron dos lesiones musculares en lo que va de la temporada, Jonatan Cristaldo estuvo más de un mes sin jugar, y ahora la atención en Bella Vista está posada en Scocco y Bíttolo, quienes en Mendoza pidieron salir de la cancha por respectivas dolencias musculares.

El goleador no está lesionado. Pero sigue disminuido físicamente. Ayer hizo trabajos especiales y hoy Gamboa lo quiere probar para definir si juega el viernes con Vélez en el Coloso del Parque. El riesgo de una lesión está latente si juega la próxima fecha, por lo cual hoy el entrenador de Newell’s es probable que tenga que buscar reemplazo para el mejor delantero que tuvo el equipo en la presente Liga Profesional.

La situación de Bíttolo es más difícil de resolver porque el lateral tiene una lesión que le impedirá jugar ante Vélez y su vuelta no se producirá en las próximas fechas. Franco Negri será su reemplazante, en tanto sigue en recuperación Escobar, que por una lesión ósea apenas si pudo jugar algunos partidos en la temporada.

Los problemas en la preparación física en el plantel de Newell’s comenzaron antes que el torneo. No pudo jugar por lesión la primera fecha Pérez, se recuperó y se volvió a lesionar, al punto que aún no se sabe cuándo podrá volver. Similar situación para Fernández. Se desgarró en la primera fecha, volvió al equipo y sufrió otra lesión, en este caso la que lo tiene otra vez fuera del once titular.

Los problemas en Gamboa no terminan con el parte médico. Porque Cristian Lema está suspendido por acumulación de amarillas y deberá ser reemplazo sin que esté en condiciones de reaparecer Facundo Mansilla, operado la semana pasada de apendicitis. Hoy Gamboa probará en lugar del Lema el paraguayo José Canale, quien en caso de convencer debutará con la rojinegra pasado mañana. Por lo cual el equipo tendrá cambios en todas las líneas para jugar su primer partido del año con público en el parque Independencia.

Ayer los hinchas leprosos volvieron a animar largas colas para hacerse socio, pagar cuotas y adquirir entradas. Mañana, por boleterías del Palomar, se venderán generales para todos los socios con cuota al día desde las 9 a 300 pesos cada una.