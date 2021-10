Los precios de la CBA (canasta básica alimentaria) que ofrecen los espacios de la Essyp (economía social, solidaria y popular) son más baratos y aumentan menos mes a mes en comparación con los de supermercados. El promedio de aumento mensual es de 3,7 por ciento para la CBA de la Essyp y para la canasta de los supermercados es del 4,13 por ciento, según un informe del Centro de Economía Scalabrini Ortiz (CESO).



“Los espacios de comercialización funcionan como intermediarios entre los productores y los consumidores. Son espacios que trabajan con cooperativas, mutuales y emprendimientos solidarios. Se diferencian de un supermercado o un almacén porque tienen como objetivo mejorar las condiciones tanto para el productor como para el consumidor y su único fin no es la maximización de ganancias. Llevan a cabo una intermediación solidaria, por supuesto que esto no quiere decir que no vivan de esto, mucha gente trabaja en estos espacios", explica Lorena Putero, presidenta del CESO y coordinadora del área de economía popular.



A partir de relevar los precios de 40 productos de la CBA de nueve espacios de la economía social, solidaria y popular, Putero comenta que "era necesario hacer este tipo de informe porque desde el CESO notamos que hay poca información sobre este sector ya que no es considerado como estratégico. Se habla de asistir a los productores pero este es un sector distinto, con otras problemáticas que hay que atender. También queríamos hacer el informe para desmitificar lo que algunos funcionarios replican que es un sector caro y con pocos productos".



En el mes de julio, la canasta de 40 productos de los supermercados registró una disminución en los precios pero volvió a aumentar en el mes de agosto en donde se registró una variación respecto al mes anterior del 15,44 por ciento. En cambio, la canasta de la economía social tuvo un leve aumento en julio, del 1,09 por ciento, y en el mes siguiente del 5,81 por ciento.

“Comprando la CBA en la economía social, solidaria y popular nos ahorramos 628 pesos en el periodo julio-agosto. Haciendo así que el acumulado de ahorro en los últimos 14 meses asciende a 20.688 pesos”, explica el informe.

Esto muestra que para el mes de agosto, la canasta básica alimentaria de la economía social, solidaria y popular vuelve a ser más económica que la de los supermercados, con una evolución de precios mucho más moderada en la primera. “Este dato nos permite darnos cuenta que las experiencias de este tipo no responden a un comportamiento especulativo sino que responden a la evolución de los costos, a diferencia de los supermercados'', explica Putero.

Al comparar los precios entre agosto 2020 y el mismo mes de 2021, se observó que para la CBA de los supermercados hay una variación interanual del 65,11 por ciento, mientras que para la CBA de las Essyp se registró una variación interanual del 55,77 por ciento, explica el informe.

Los precios de la economía social y popular ralentizan los ciclos inflacionarios “porque no especulan con lo que va a pasar el mes siguiente sino que incorporan los aumentos. Es decir, si aumenta la harina es porque aumentó la nafta y así los espacios de la economía social, solidaria y popular trasladan los costos un poco más lento que los supermercados".

Putero apunta que "esto es porque los supermercados aumentan más rápido y de forma especulativa. Hay un anuncio de un nuevo IFE o un aumento de salarios y los supermercados suben los precios. En los espacios de la economía solidaria no sucede eso".

Estos espacios de comercialización solidaria no solo acercan productos de calidad a mejor precios sino que "posibilitan pequeños canales que les permiten al productor probar otras técnicas de producción. Si el productor sabe que va a vender se puede animar a producir, por ejemplo, de forma agroecológica y así abandonar quizás algún tipo de producción con algún contaminante. Eso genera, no solo un bien para el medio ambiente, si no trabajos diversos en distintas regiones y evita la concentración de determinadas empresas: se desconcentra la producción y la comercialización de los alimentos” concluyó Putero.