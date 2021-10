Con el objetivo de reducir el daño ambiental, todos los comercios e instituciones generadores de más de una tonelada de residuos al mes en la provincia de Buenos Aires están obligados a ocuparse de la basura que generan. A pesar de que rige desde marzo, son pocos los que se adecuaron a la normativa y muchos los que incluyeron cooperativas de reciclado en sus planes de gestión de residuos sin acordar previamente con las mismas. El Organismo Provincial para el Desarrollo sostenible (OPDS) encargado de aplicar y fiscalizar la norma puso una fecha límite antes de fin de año para su cumplimiento y, en el caso de que no sea acatado, aplicará multas.

"Empezamos por los que más residuos generan", explica a PáginaI12 el director provincial de Residuos Francisco Suarez. Se refiere a las sucursales de grandes cadenas de supermercados y comida rápida: La Anónima, Carrefour, Coto, Walmart, Cencosud, Arcos Dorados (Mc Donalds) y Burger King, que tienen alrededor de 500 tiendas en toda la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a la normativa que comenzó a regir en marzo de este año, las empresas deben presentar a OPDS un plan de gestión en el que especifiquen de qué manera se harán cargo de los residuos que generan.

Es decir, cómo realizarán la separación de sus propios residuos en reciclables y no reciclables; a qué destino sustentable habilitado enviarán la fracción seca reciclable; de qué forma lo transportarán y qué tipo de acciones de sensibilización y capacitación en gestión sostenible de los residuos que establece la normativa realizarán a empleados, clientes y a la comunidad en general.

De los 500 planes que esperaba el organismo, recibieron 300 que "no estaban bien hechos, porque presentaban Destinos Sustentables sin acordar previamente con ellos. Es decir que no había consistencia entre los planes presentados y los destinos sustentables, ni acuerdo con las cooperativas recicladoras. Eran planes de escritorio sin un trabajo real ni en el establecimiento ni con el destino", sentencia Suarez.

Frente a este escenario el organismo se reunió con cada una de las cadenas para marcarles sus faltas y establecieron nuevos plazos de presentación que son mayormente para antes de fin de este año. "No vimos un compromiso por parte de las empresas pero estamos en una instancia de ajuste. Para nosotros no es una política de imagen, queremos que cada uno de los acuerdos se cumplan bien", asegura Suarez, que no duda en la posibilidad de aplicar sanciones en el caso de que no se cumplan.

De acuerdo al funcionario, aún no aplicaron multas porque prefirieron comenzar por el camino del diálogo para lograr el cumplimiento real y no terminar judicializando la gestión, que es lo que generalmente pasa con las multas aplicadas: "Pero lo contemplamos como un instrumento de la política, no es un problema o algo que nos limite aplicar las multas, ya lo hemos hecho con las empresas de fitosanitarios y bien podríamos hacerlo nuevamente en este caso".

La normativa que comenzó a regir en marzo amplió la de 2014, que instaba a un plan de gestión de residuos a determinado tipo de empresas en el AMBA. La actual lo amplió a toda la provincia de Buenos Aires e incluyó a algunos sectores que quedaron fuera de la primera, como el logístico, los edificios de estado provincial o municipal y las universidades.

“En la actualidad, donde la temática ambiental está ganando cada vez más terreno y preocupación, resulta esencial que los grandes generadores se comprometan con la nueva normativa vigente, de manera de poder reducir los residuos y el daño que los mismos generan. Tanto en este tema, como en el proyecto de Ley de envases, presentado en forma reciente en el Congreso, se busca que las grandes empresas se comprometan con la causa ambiental, esencial para reducir daños y dejar un mundo habitable en el futuro”, concluyó al respecto Ramiro Martínez uno de los fundadores de Creando Conciencia, la cooperativa dedicada al reciclado e inclusión social de ex cartoneros, y presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que denuncian este hecho.