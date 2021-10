La promesa que, tiempo atrás, hiciese la NASA de llevar a una mujer a la luna se ha cumplido… en los papeles. Porque, no, no han adelantado el programa Artemisa (en honor a la diosa griega de los nacimientos y las tierras vírgenes), que ajustará el desbalance de género intergaláctico a más de cinco décadas del primer alunizaje, acontecido -como se sabe- en 1969. La fecha tentativa de Artemisa se mantiene incólume: si todo va acorde a lo planeado, a fines del año 2024 se daría este gran paso para la humanidad. A la espera de que el suceso se concrete en los hechos, queda la ficción para acelerar la faena; más precisamente, la novela gráfica que acaba de lanzar la mentada agencia espacial. Intitulada First Woman, la historia imagina a una muchacha latina logrando el histórico cometido: la comandante Callie Rodríguez, acompañada en la travesía por el robotito RT, viaja a la luna. Gratuito, digital e interactivo, el cómic es evidente declaración de intenciones de cara a futuras misiones, como hace patente su subtítulo, NASA’s Promise for Humanity. Además, aclaran desde sus filas, tiene por objetivo añadido “captar la atención y atraer a nuevas generaciones futuras de exploradoras”, con contenido “atractivo y accesible que puedan apreciar desde fanáticos del espacio de todas las edades hasta educadores de los campos STEM”.

A lo largo de las 44 páginas del relato, se muestra a Callie y RT en el espacio, aunque también se multipliquen los flashbacks que vuelven en el tiempo para destacar mojones de la bío de esta ilustre-ilustrada cosmonauta ficcional. Por caso, su niñez en el taller de coches de su papá mecánico, donde la curiosa parvulita empieza a fascinarse por las bondades de la ingeniería; los años de escuela y la dura formación en la NASA, superando desafío tras desafío hasta convertirse en astronauta. También hay momentos que mantienen en vilo, al estilo “Houston, tenemos un problema”, algún que otro desperfecto en el éter que eventualmente logrará subsanar.

Además de existir la opción audiolibro, disponible para la escucha a través de Bandcamp, la alternativa gráfica -para bajar en PDF o pispiar online- presenta varios códigos QR que redirigen a experiencias interactivas, de realidad aumentada, que invitan a sumergirse en la misión de Rodríguez y, asimismo, aprender más sobre distintas facetas que conlleva semejante itinerario (entre ellas, las tecnologías involucradas en tamaño trabajo, ni más ni menos que aterrizar en la superficie lunar). Por lo demás, en la web de First Woman, se aclara que, aún siendo ficcional, la protagonista Callie “está inspirada en mujeres que rompieron barreras”, como Valentina Tereshkova, Sally Ride, Mae C. Jemison, Ellen Ochoa, Charlie Blackwell-Thompson, Peggy Whitson, etcétera. Imposible, por cierto, no notar cierta ironía: NASA contrató a dos varones para escribir este tebeo sobre una pionera femenina, los guionistas Brad Gann y Steven List. Al menos, pequeño consuelo, entre los ilustradores figura una muchacha, Kaitlin Reid.