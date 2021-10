En una nueva sesión del Concejo Deliberante de Salta varias concejalas aprovecharon el segmento de Manifestaciones para responder a los dichos del secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, que sostuvo en declaraciones públicas que desde el municipio no pueden "estar todo el día a servicio de responder informes, tenemos que servir a la gente no a ellos", en referencia a los ediles.

La primera en cuestionar las expresiones del funcionario fue Laura García (Frente de Todos), que expresó su disgusto y aseguró que el estilo de Nallar sólo apunta a contar las acciones del gobierno en los medios y no en el recinto legislativo. Afirmó que los pedidos de informes son porque "no hay transparencia" en la gestión, por lo que tuvo que pedir una auditoría al Ejecutivo municipal porque "nada está claro".

Asimismo, recordó que hace dos semanas hubo un plenario por el proyecto del concejal José García (Yo Participo), que busca aprobar el Programa de Regularización e Integración de Barrios Populares. Allí se hicieron presentes funcionarias que, según García, no supieron responder de manera inmediata a sus consultas, quedando en contestarlas luego, pero eso tampoco sucedió. Por eso, afirmó que los dichos de Nallar fueron una falta de respeto al cuerpo legislativo.

El funcionario había manifestado en la radio FM Atlántida que "los concejales tienen que entender que su labor es mucho más tranquila de la que puede tener un funcionario en el departamento Ejecutivo", por lo que "no podemos estar todo el día a servicio de responder informes".

"Tenemos que servir a la gente no a ellos, tenemos que informar y solucionar los problemas de la gente no los suyos", indicó. Aún así, dijo que se responden todos los informes solicitados, aunque algunos no se den en el período establecido de 10 a 15 días.

La concejala Romina Arroyo (Salta Tiene Futuro) aseguró que por sus expresiones Nallar "sería pasible de destitución", porque no puede ser que una autoridad municipal no pueda responder informes cuando eso está dentro de los deberes establecidos en un Estado de derecho. "Es nefasto que un funcionario que representa a la intendenta diga semejante barbaridad", expresó.

Por su parte, Paula Benavides (Salta Independiente) aseguró que se sorprendió ante "tanta bestialidad jurídica". "Me parece que un profesional del derecho no puede desconocer, y menos ocupando el cargo que ocupa, los deberes del funcionario que están establecidos en nuestra carta municipal", cuestionó. En ese sentido, recordó el artículo 35, de dicha carta, que señala los deberes que tiene el Ejecutivo.

Además, no sólo expresó que cada uno de los pedidos se hacen en función del control a la gestión, sino que también "sirven para legislar de manera adecuada para nuestros vecinos". "Me gustaría saber si este funcionario salió alguna vez de su despacho para conocer las necesidades de los barrios. Me parece que no", apuntó la edila, que en diciembre renovará su banca, a diferencia de García y Arroyo.

En la 25° sesión del Concejo, estuvieron los ediles electos Guillermo Kripper, Laura Jorge Saravia y Alberto Salim, quienes tuvieron que escuchar en reiteradas oportunidades que el presidente del recinto, Darío Madile, recuerde el reglamento a los actuales concejales, ya que abrían debate en cada momento de la sesión cuando no correspondía, como es el caso de los pedidos de preferencias de los proyectos.

Además, en el orden del día había cuatro proyectos con preferencias, pero dos de ellos volvieron a comisión a pedido de sus autores. El primero era sobre la iniciativa para crear el Programa de Educación Vial para Infractores y Modificación del artículo 67 de la ordenanza Nº 14.395. Mientras que el segundo, apuntaba a eximir de impuestos y tasas municipales a locales comerciales ubicados en la calle Ituzaingó; los comerciantes denuncian que desde que se descubrieron durmientes antiguos hace 6 meses en esa calle, se redujo la circulación y por lo tanto también sus ventas.

Entre los proyectos aprobados se destacó la instalación de un cartel de estrellas amarillas en las instalaciones del Concejo Deliberante, en conmemoración de las víctimas de siniestros viales. También se dio luz verde al pedido para que se garantice la presencia de preventores urbanos o de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, en el predio ubicado sobre la avenida Costanera, con el fin de evitar la proliferación de microbasurales.

Sobre tablas, se declaró de interés municipal el Primer Torneo Deportivo Nacional por la Diversidad e Inclusión en Salta, denominado We Play, que se desarrollará en la ciudad desde el 8 al 11 de octubre, con la participación de 31 equipos de diferentes provincias y representantes de Chile, que competirán en fútbol, vóley, básquet y natación en diferentes espacios deportivos de la ciudad.

Se trata de 300 deportistas LGBTIQ+ que visitarán la ciudad. La autora del proyecto, Florencia Mora, agradeció la comunicación que tuvo el equipo salteño Todo lo que Está Bien (TEB), organizador del evento, que invitó a la sociedad salteña a tener mayor perspectiva de inclusión.