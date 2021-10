PAMI y la organización La Revolución de las Viejas distinguieron a nueve mujeres, entre ellas Estela de Carlotto, con el premio Vidas Rebeldes, un reconocimiento a la trayectoria y compromiso que les permitió derribar barreras y ampliar el horizonte de igualdad y libertad.



En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, la diputada nacional Gabriela Cerruti, referente de La Revolución de las Viejas, y Mónica Roqué, secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidados de PAMI entregaron una estuatilla a la Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; a la cantautora Liliana Herrero; a la actriz Mirta Busnelli; a la activista LGTBQ+ Norma Castillo; a la feminista Nelly Minyerky; a la científica Carolina Vera; a la fubolista Betty Garcia; a la militante Bethsabé Echeverria Farfán; y a María Adela Antokoletz por su lucha por memoria, verdad y justicia.

La estatuilla con el brazo en acto de Norma Plá es también un homenaje a esta mujer jubilada que se salió del molde de los estereotipos ligados al envejecimiento y al género y los hizo estallar reivindicando derechos de una lucha colectiva y comprometida.

“Vidas rebeldes es un reconocimiento a la trayectoria y la biografía de todas estas mujeres que con su vida, obra y compromiso empujaron horizontes más justos”, dijo la diputada nacional Gabriela Cerruti, al abrir el encuentro que se realizó en el Bar Quirón, un espacio cultural de Palermo para personas 50+ con la presencia de una nutrida concurrencia de invitadas e invitados.

“Hace 44 años que estamos caminando y vamos a seguir mientras tengamos vida. La experiencia la tenemos: por algo las canas. Esta reunión entre viejas me anima, me da más fuerzas. ¡Gracias viejas! El amor, siempre, vence”, dijo Carlotto al recibir la primera de las estatuillas.

Con la conducción de Mosquito Sancinedo, el encuentro se llenó de emoción con las palabras de Liliana Herrero que recordó a Horacio González: "Estela me dio hoy la clave: llorar de noche, y luchar de día. Mi forma de luchar, mi forma de sanar, es cantar. Es lo que me hace bien. No es fácil para mí salir en este momento. Me han hecho salir ustedes, mujeres. Gracias!".

Al recibir su reconocimiento, Betty García recordó que “fue muy difícil jugar fútbol femenino en nuestra época. En 1971 viajamos solas, sin que nadie nos avale, pero le pudimos ganar a Inglaterra. Seguimos siendo rebeldes, ahora viejas rebeldes”.

El Premio de la Ciencia fue para Carolina Vera, quien expresó: "Llevo con orgullo ser una vieja investigadora. Le agradezco a mis viejas compañeras porque entre todas fuimos haciéndonos lugar en un espacio duro, machista y competitivo. La lucha por la justicia social y ambiental sigue".

La actriz Mirta Busnelli se dio un tiempo para pensar en este tiempo que le toca vivir: "Recuerdo que cuando era joven pensaba que ser viejo era una minusvalía. Ahora que soy vieja me doy cuenta de una gran sorpresa: estaba equivocada. Efectivamente, descubrir la vejez es una revolución".

"Sin saberlo, fui feminista desde el inicio. Mi unión a la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito fue cumplir mi asignatura pendiente: que la crueldad que vivimos las mujeres con la penalización del aborto pare. Que se cumpla la Ley en todo el país", dijo la abogada Nelly Minyersky, una luchadora incansable por los derechos humanos.

El premio a los derechos de las personas LGBTyQ fue para Norma Castillo, quien con Ramona Arévalo, conformaron en 2010 la primera pareja de mujeres en contraer matrimonio legal en Argentina. Ambas tenían 68 años. “Los médicos decían que después de la menopausia perdíamos el deseo sexual. Sin embargo, nunca pudieron quitarnos el placer de amarnos. Luchamos para que todas seamos personas, sin varones o mujeres. Que lo único importante sea amarnos. Ojalá todos tengan amor", dijo.

María Adela Antokoletz, quien recibió el premio por su lucha por los derechos humanos, expresó: "Hoy, con este premio, me recibí de vieja. Cumplí hace poco 80 años y me sentía joven. Pero aprendí que soy vieja, una vieja rebelde y con ganas. Celebramos la vida, tenemos humor y tenemos memoria".

“Venimos sobre hombros de gigantas. Mujeres bellas, valientes. Que nos abrieron caminos. Que pelearon en tiempos oscuros, que crearon vida, que abrieron canchas y laboratorios. Las que cantan, las que actúan. Las que nos parieron a todas. Gracias viejas amadas”, escribió Cerruti en su Twitter para cerrar una jornada de encuentro y mucha emoción en el que los años, la vida y las vejeces se celebran.