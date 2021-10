El tenista escocés Andy Murray, que se prepara para el inicio del torneo de Indian Wells, perdió su anillo de casado en un entrenamiento y pide ayuda para recuperarlo.

En un video publicado en redes sociales, Murray contó que ata su anillo a los cordones de sus zapatillas porque se lastima si lo usa al momento de jugar. Después de un entrenamiento donde su calzado quedó mojado por la transpiración, el tenista lo dejó para que se secara abajo de su auto en el estacionamiento del hotel. Sin embargo, al día siguiente las zapatillas no estaban más.

"Cuando me di cuenta de que había perdido las zapatillas no lo vi como un problema, pero entonces me dijo mi fisio: ‘¿Y el anillo?’. Dije ‘oh no’. Mi anillo de boda ha sido robado y no hace falta decir que me meteré en problemas en casa, así que tengo que encontrarlo", contó Murray en rueda de prensa.

Murray, de 34 años, se casó en 2015 en Dunblane con Kim Sears, con quien tuvo tres hijos.

Su participación en Indian Wells

El ex número 1 en el ranking ATP -hoy está fuera del Top 100- recibió una invitación para participar del Masters 1.000 de Indian Wells, donde debutará ante el francés Adrian Mannarino y donde se medirá con Carlos Alcaraz si pasa a segunda ronda.

"Las condiciones son un poco distintas este año. No por la velocidad de la pista o el aire, pero antes las bolas eran muy ligeras y eso, junto con el aire, me ha hecho luchar más y mis resultados no han sido muy consistentes. Ahora las pelotas se están volviendo más pesadas y eso me gusta. Quiero jugar con bolas lentas en condiciones rápidas, así puedo controlar mejor la pelota", dijo el tenista escocés.

Murray se mostró esperanzado para el torneo y reflexionó sobre su carrera. “Lo positivo es que no he perdido contra chicos a los que debería ganar y en los partidos que he perdido no siento que me hayan superado o que no sea posible que pueda ganar a esos jugadores en el futuro”, afirmó.