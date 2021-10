De la pantalla virtual a la puesta en juego vivencial; por allí viene el desafío y la necesidad que suscita Encuentro de palabras, un nombre de síntesis precisa. Como dice su creador y director, Daniel Querol, a Rosario/12: “El espectáculo habla del reconocimiento al encuentro y del honor de la palabra, como decía Galeano, para sacarla del sarcófago virtual que nos está llevando a un camino complicado y compartirla con la energía que genera el hecho artístico en vivo”. Encuentro de Palabras se presentará mañana a las 20 en el Gran Salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), a partir de un ensamble visual y sonoro diseñado por Daniel Querol.

Entre los nombres que ofrecerá el recorrido, vale cifrar el hacer cultural de la ciudad: José Moset, Sergio D’Angelo, Claudia Marting, Daniel Pellegrinet, Aldo Ciccione, Guillermo Fournier, Jorge Molina, Malena Cirasa, Patricia Frey, Jorge Guzmán, Daniel Querol. Y también distinguir una anécdota de ánimo fundante: “Te puedo asegurar que a los cuatro años del macrismo los padecí de una manera tal vez peor que la pandemia; tal es así que en el espectáculo escribo un poema dedicado al muralista y artista urbano Jorge Molina. Resulta que un día me invitan a una muestra suya, en marzo de 2019. El lugar era una casa grande, que él había intervenido totalmente: techo, paredes, baño. Me produjo una enorme emoción. En ese momento sentí que el arte me estaba limpiando de lo que sentía. Llegué a casa y escribí un poema, que le mandé a Jorge al instante. Luego de eso creamos un video poema, con imágenes de su obra y música original de Daniel Pellegrinet, a partir del trabajo de Nicolás Querol, mi hijo”, prosigue.

Justamente, es esta deriva de arte en diálogo la que dio origen a Encuentro de palabras. Pero hubo un hecho nodal, y tal como refiere Querol tuvo que ver “con una invitación que me hace el ‘Chino’ (Fernando) Rosúa a la revista Homero. Tuvimos dos consignas: que mi espacio fuera ecléctico y en libertad, algo que yo ejercí a ultranza. Todo lo que pasa en Encuentro de Palabras pasa por mi deseo y por querer compartirlo con la gente que quiero. Nada es casualidad ahí. Desde los autores abordados –Nicanor Parra, Leonard Cohen, Spinetta, Nazim Hikmet, Juan Gelman, García Lorca– hasta la gente con la cual trabajamos en el proyecto, y otros que van a estar presencialmente el sábado. El arte es muy difícil de explicar, ¡tiene tantos vientres por los cuales nacen cosas!, pero la idea esencial es la de salir de la virtualidad para mirar a la gente a los ojos y compartirlo”.

-Da la impresión de ser una experiencia en ejercicio, que mientras crecía hizo nacer esta otra propuesta.

-Fue como un rompecabezas amoroso. Pellegrinet es músico; José Moset, dramaturgo; Aldo Ciccione-Chacal, artista plástico; Mabel Temporelli, artista visual; Guillermo Fournier, fotógrafo; Patricia Frey, artista plástica; Sergio D’Angelo, director de actores y maestro de actores; Claudia Marting, artista plástica; Jorge Molina, artista plástico descomunal; Carla Saccani, actriz, dramaturga y hoy funcionaria; Malena Cirasa, poeta; y Jorge Guzmán, que murió en México, amigo, poeta y artista plástico. La palabra homenaje no me gusta, pero lo vamos a traer el sábado con su obra. ¡La sinergia que produce juntarnos! Es toda gente querida y respetada, creo en su talento, inteligencia e ideología. El sábado van a pasar un montón de cosas, de emociones, de alegrías, al momento de volver a pisar un escenario.

Como refiere Querol, Encuentro de palabras tuvo su certeza en un ejercicio libre, en una primera instancia a través de la creación de algo hoy naturalizado como los podcasts, “hace más de tres años, ni sabíamos cómo pronunciarlo, pero luego fueron surgiendo otras necesidades, como la creación de los video poemas a partir de una intervención de Nicolás Querol, que le puso imagen a una oración el Padre Mugica. A partir de ahí comenzamos a engancharnos y aparecieron Spinetta, Parra, cosas mías. Eso no implicó que los podcasts desaparecieran sino que se enriquecieran, pero siempre desde la libertad. Es eso lo que me permitió invitar a Malena Cirasa a que leyera 30 poemas en el sitio, y a Carla Saccani a que presentara su libro Trece, también en el sitio. Además, la propuesta de los podcasts fue bastante inédita porque tenía que ver con que los invitados hablaran de sí mismos y como quisieran, con libertad”.

Encuentro de palabras germina con cada paso, vendrán otros. De lo que está seguro Daniel Querol es de la necesidad de “rescatar en serio a cada una y cada uno de los artistas, todos rosarinos, para darles la libertad de ejercer su arte. Por supuesto que hay un orden final, alguien tenía que organizarlo. Al principio fueron ideas que llegaban desordenadamente, y yo me encargué, antes que de ordenarlas, de darles una teatralidad. Creo que en Rosario nos merecemos crear una cultura regional, que no existe. Mientras estamos regando la quintita con la regadera que nos regaló alguna tía, hay una infinidad de artistas increíbles. Hay gente muy joven, músicos notables que he conocido en lugares muy under. Pero todo eso está como disperso. Empecemos por algún lado, mostrando lo que pensamos con la mayor honestidad".