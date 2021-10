El fiscal Pablo Socca, quien imputó a 16 personas ligadas a la banda Los Monos por homicidios, balaceras, usurpaciones y narcomenudeo, pidió "no investigar más" al condenado líder de la narcobanda Ariel "Guille" Cantero, pero reclamó "sacarle el teléfono" de la celda en la que se encuentra encerrado en la cárcel de Marcos Paz. "Uno hace lo que tiene que hacer. Sin dudas es agotador. Si el Estado, las autoridades, no logran impedir el ingreso de celulares esto no se termina más. Es difícil entender cómo sigue pasando. Algunas investigaciones son exitosas. Por eso hay gente presa y condenada. Sin embargo, eso no impide que se siga delinquiendo desde adentro de las cárceles”, afirmó Socca. El responsable de la unidad de balaceras argumentó que 12 de los nuevos imputados ya estaban presos previamente por similares infracciones. “Estoy harto de investigar y al poco tiempo darme cuenta de que los delincuentes ya están presos. De esas 16 personas, 12 ya estaban presas por homicidios, balaceras o portación de armas”, se quejó Socca.

El fiscal también manifestó que no veía solución al problema de la violencia en las calles. “Lo que está a nuestro alcance lo hacemos. Todos los delitos que investigamos en esta unidad, que tienen que ver con el crimen organizado, se preparan desde adentro de la cárcel. Es así”.

En rigor, la organización que investigó en conjunto con fiscales federales tiene como líder a Pablo Nicolás Camino, quien cumple una condena en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero por el homicidio -también en la cárcel- de Ariel “Tubi” Segovia, asesinado en 2018 en el penal de Coronda donde estaba alojado por su presunta participación en cuatro crímenes.

De acuerdo a la investigación, este grupo liderado por Camino que fue desbaratado el fin de semana pasado a lo largo de 84 allanamientos realizados por fuerzas federales y provinciales, responde a la jefatura de “Guille” Cantero, quien da las órdenes desde el penal federal de Marcos Paz, donde cumple siete condenas. El fiscal Socca dijo ayer que a Cantero “las condenas no lo debilitan, al contrario lo empoderan y le permiten seguir haciendo lo que hace”.

La semana pasada el jefe de Los Monos fue condenado a 22 años de prisión por siete balaceras a domicilios de jueces y edificios judiciales, ordenados también desde la cárcel. “En mi rol de fiscal me pregunto para qué sirven estas investigaciones”, dijo Socca en declaraciones a Radio Dos. Y agregó que “no hay que investigar más a ‘Guille’ Cantero, tiene condenas por 84 años, ¿qué estamos haciendo, gastando plata en policías, fiscales, jueces y operativos, para qué?”. Y planteó que “lo único que hay que hacer es impedir que tenga acceso a un teléfono”.

“¿Para qué quiero meter presa a gente que ya está presa?”, se preguntó el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) , para agregar que “al final estas investigaciones sirven para exponer la falencia del Estado, que son las cárceles”.

Socca recordó que en la audiencia del martes pasado dijo "que esto es una empresa criminal y la sede principal de la empresa está en la cárcel, y otras sedes están afuera con la gente que le queda”. Por eso admitió que no sabía cual era la solución al problema de la violencia en las calles. “Lo que está a nuestro alcance lo hacemos. Todos los delitos que investigamos en esta unidad, que tienen que ver con el crimen organizado, se preparan desde adentro de la cárcel. Es así”.

Cabe recordar que las 16 personas imputadas por tiroteos, usurpaciones, narcomenudeo y amenazas son jóvenes de entre 20 y 30 años que, de acuerdo a la investigación, responden a las órdenes de Cantero y de otro preso por homicidio, Leandro “Pollo” Vinardi.

Según la investigación, controlan diferentes puntos de venta de estupefacientes en el barrio Godoy y en las localidades de Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo. Aunque también se dedican a extorsiones y cobrar “seguridad” a otros vendedores de drogas.