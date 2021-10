“No es lo que conocés lo que te hace meterte en problemas sino lo que sabés con certeza que no es verdad”. Mark Twain

-¿Como es el Malandro?

-Tiene pinta de malo pero es bueno. Si le concedés un tiempo para conocerlo verás que tengo razón

-¿Cuanto tiempo?

-Treinta años más o menos.

-Ajá, se toma su tiempo

-Es resentido con el mundo en que le tocó nacer. Es rencoroso. Odia a quienes le impidieron desarrollarse. A los que lo humillaron o se burlaron de él.

-Y que hace para soportar todo eso?

-Nada, se enferma.

-¿Es cobarde?

-Mitad y mitad: a veces actuó como un verdadero pusilánime y otras como un valiente.

-¿Es impredecible?

-Si, es su mejor defensa. Se harta de todo y mucho. Dice que los ateos lo aburren porque se la pasan hablando de Dios.

-¿No tiene ideales?

-Los tuvo pero eran muy altos, por eso está enojado: se imaginó un mundo mejor y así le va.

-¿Trabaja?

-Si, mucho. Si uno pasara por su casa vería de noche la luz prendida de su habitación siempre.

-Eso no es garantía, mirá si no esa mítica lámpara encendida donde dicen era el escritorio de Fidel.

-Trabaja mucho en serio pero no gana demasiado dinero. Apuesta al futuro como si la edad no existiera y siempre le parece que tiene dieciocho, pero se da cuenta de su error y padece horrores.

-¿Sufre?

-Sí. Quisiera ser joven, hermoso, justiciero, andar a caballo con una espada vengadora por los caminos y que las mujeres lo adoren.

-¿Es machista?

-Un poco, pero aspira a dejar de serlo. Eso no asegura nada.

-¿Le gustan entonces las mujeres?

-Mucho, pero creo que las usó para su beneficio: para conocer el alma más que sus cuerpos. Es como un junta cadáveres a quien le gusta apuntar en un cuaderno sus conquistas.

-¿No será medio homosexual?

-No, sabe admirar la belleza masculina como el mejor. Alguna vez se enamoró de un hombre pero no llegó a concretar.

-¿Por miedo?

-Creo que por pánico al embole. No soporta el beso entre hombres, más si su boca es la de él.

-Entonces es homofóbico.

-No, no, le parece una guasada pero le gusta que haya un mundo diverso.

-Es homofóbico entonces.

-Como le parezca. A él mucho no le importa. También es bastante misógino y tampoco disfruta con la visión de mujeres besándose. Ni en las pornos. Le parece algo extraño. Es medio corto de entendederas. Pero asegura que solo se entiende. Si por él fuera asesinaría a los que matan gays, o trans y a los femicidas especialmente.

-Me habló de especies distintas.

-Si, pero asegura que la mujer y el hombre son iguales pero que no se dan tregua. La Cultura, la maldita Cultura dice, que separa, como la religión, la política y la competencia.

-Ah... es un tipo formado. ¿Qué ha leído?

-Bastante de todo y desprolijamente. Entiende la mitad de lo que leyó, pero logra captar la esencia: se distrae y le da lo mismo leer sobre las Pirámides que sobre el sexo entre los arácnidos. Lee de todo, mucho y mal. Es su droga

-Hablando de eso. ¿Se da con algo?

-No, solo medicamentos químicos: tiene baja su serotonina y precisa levantarla siempre.

-¿Hace deportes?

-No, jugó bien de nueve pero un día se cansó de que le peguen y no saber pegar. Lo entristecían los días domingo después del fútbol.

-Entonces, repito: ¿Es un cagón?

-No, no. Es extraño. Capaz de jugarse la vida por un gatito en la calle pero incapaz de defenderse si alguien lo agrede. Creo que teme empezar y no parar hasta llegar al crimen, por eso se detiene y pasa por alguien que recula.

-¿Le pegó a alguna mujer alguna vez?

-Si, a una. Pero se arrpintió. No, a dos; a una, una cachetada y a la otra patadas en el culo, las partes blandas, dicen que dijo.

-Ah, estamos ante un violento serial

-No creo. Las dos empezaron primero y él cree en la igualdad de los sexos.

-¡Pero el tipo tiene más fuerza!

-¿Quién lo asegura? Vos no conociste contra quienes se enfrentó.

-No es excusa. Tendría que ir preso.

-Me dijiste que no ibas a juzgarlo. Se supo infame después del hecho y cumplió en secreto su condena realizando actos descabellados a favor de otros que no se podían defender

-El tipo me desconcierta. ¿No estará loco?

-Si, dice estarlo por épocas. Está enamorado de la misma mujer hace años pero ha salido con muchísimas más. Llora por una película berreta pero ha visto un asesinato y contemplado cosas horribles sin inmutarse. Está fuera de modas, baja la cabeza en lo suyo y arremete, creyó en líderes y se defraudó. Creyó en Dios y lo mismo, creyó en el amor y también. Pero se siente vivo. Tiene una coraza inoxidable y eso lo protege y a la vez lo aleja del mundo.

-Que tipo jodido, no se lo recomendaría a mi hija.

-No creas: es muy paciente y sabe hacerse querer.

-¿Entonces?

-¿Entonces? Que para el tipo el mundo es un malentendido, donde todos vociferan y todos opinan y todos escriben poesías, y todos son políticos y todos son revolucionarios, y todos son fabulosos, y todos se hacen los humildes, y todos son patriotas pero traicionan por mil pesos y todos prometen y se prometen algo que nunca van a cumplir, y todos son idiotas conservadores y todos tienen miedo a vivir y todos engañan y se engañan y hacen la plancha esperando jubilarse y todos cumplen la cuota de vivir un infierno de lunes a viernes para refugiarse los fines de semana en la familia sin riesgos, y todos son prostitutos y todos comen de lo ajeno y todos son egoístas y todos, absolutamente todos tendríamos que empezar de nuevo inmolándonos, así se salvaría la raza humana, esa cosa podrida que no se aguanta más.

-Es una cosa medio definitiva lo suyo.

-No lo analice, solo le cuento que para el fulano está todo perdido pero no se suicida para no perder la elegancia. Y que descree de los meteorólogos, de los enólogos, de los terraplanistas, de los liberales, los salvadores de la patria, los vendedores por internet, de internet mismo y ha reemplazado la esperanza por la “experanza”.Y más que nada descree de los reportajes como este.

-Bueno, fin de la entrevista Malandro.

-Chau, que te garúe finito.

[email protected]