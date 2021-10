La seguridad pública volvió a ser eje de cruces entre oficialismo y oposición en las últimas horas. Fue el propio gobernador el que cuestionó: “Todos reclaman celeridad en temas como por ejemplo la seguridad, pero a la hora de dar herramientas, miran para otro lado. El socialismo gobernó casi todo el tiempo con leyes de emergencia en seguridad”, sentenció. Y contestó críticas de la diputada Lionella Cattalini sobre la demora para invertir los 3 mil millones de pesos que Nación giró hace 10 meses y no se usaron.

Hace 22 meses que no gestiona y sus argumentos son mirar para atrás y echarle la culpa a otros. No sabemos cuál es su plan de seguridad

La diputada socialista Lionella Cattalini respondió a las declaraciones públicas del gobernador Omar Perotti donde acusó a la Legislatura de no darle las herramientas para gobernar y donde además aseguró que la Ley de Emergencia en Seguridad no había sido votada.

"No sólo se votó la Ley de Necesidad y Emergencia en Seguridad en Marzo del 2020 - Ley Provincial 13.977- sino que la misma Legislatura le otorgó la posibilidad de prorrogar por 90 días el “estado de Necesidad Pública en Materia Sanitaria y de Seguridad en la provincia de Santa Fe” que tenía vigencia hasta el 30 de junio del 2021, cosa que hizo por decreto que él mismo firmó el 29 de junio y que estuvo vigencia plena hasta el 1° de octubre del 2021", explicó Cattalini.

"No entendemos cuál es el objetivo de mentirle a la población, buscando obstáculos inexistentes para justificar la falta de políticas públicas. El gobernador tuvo todas las herramientas para hacerse cargo de la seguridad de los santafesinos, pero no las usó. Las pocas licitaciones que avanzaron, están siendo investigadas por la justicia. Hay presupuesto, y herramientas, lo que no hay es gestión", concluyó.

Antecedentes

1) Ley de Emergencia N° 13.977 (Marzo del 2020 a diciembre 2020)

2) Ley dePresupuesto N° 14.017 prórroga hasta el 30 de junio de 2021 y habilita prórroga de 90 días más por decreto.

3) Decreto N° 1044/21 el gobernador dicta la prórroga desde el 1° de julio hasta el 1° de Octubre de 2021