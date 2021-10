La secretaria general de Amsafe, Sonia Alesso, ratificó que más allá de las medidas de fuerza que lanzó el sindicato docente en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial "hay voluntad de diálogo" para destrabar el conflicto.

“Lo que marca esta votación es el malestar por un lado por la política salarial y por otro la necesidad de adelantar los tramos, que en vez de que sean tres, que sean dos”, sostuvo la secretaria general de Amsafe para explicar la medida de fuerza votada por más de 28 mil docentes de toda la provincia, que incluye paros los días 13, 20 y 21 de octubre.

Alesso, que a la vez es secretaria general de Ctera nacional, habló ayer del resultado de la votación: “Creo que el rechazo estuvo muy repartido en distintos departamentos y la votación fue dividida, este es el resultado de la asamblea y además me parece incuestionable porque los docentes votaron”.

En total, votaron 28.544 docentes, de los cuales 15.686 lo hicieron por el rechazo de la propuesta oficial y 12.673 por la aceptación. El resultado fue una sorpresa para el gobierno provincial, ya que el resto de los gremios estatales, como ATE y UPCN, incluso los docentes particulares de Sadop, aceptaron el ofrecimiento de un 17% en tres tramos para cerrar el año, con el último 2% pagadero en enero de 2022.

“Siempre Amsafe va a estar la dispuesta a acercar posiciones, lo hemos hecho a lo largo de estos dos largos años. Recuerden que estuvimos todo el primer año de pandemia sin tener aumento, miren si no tuvimos paciencia”, dijo Alesso en referencia a la actitud del gobierno provincial, que en marzo de 2020 dio por clausurada la paritaria y no la volvió a abrir hasta septiembre, mes en el que otorgó cifras no remunerativas.

También salió al cruce de las declaraciones del ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pussineri, quien adjudicó la postura mayoritaria a cuestiones internas del sindicato docente.

“Sobre el tema de la interna, me parece que no corresponde que un funcionario opine sobre las cuestiones de los gremios, menos el ministro de Trabajo que debería ser neutral y que es quien convoca a las paritarias y tiene que hacer lo posible para que si hay un conflicto se destrabe. No es un problema interno de Amsafe porque si uno ve la votación, es evidente que hubo votos por la aceptación y el rechazo en todos los departamentos. No tiene que ver con una cuestión interna; hay que hacer otros análisis sobre temas más profundos”, retrucó la dirigente docente en declaraciones al diario El Litoral.

El gobierno provincial anunció que descontará los días de huelga y defendió su oferta salarial, que suma 52% entre febrero de 2021 y enero de 2022. También argumenta que es 7 puntos superior al incremento base acordado a nivel nacional (sobre esto Alesso recordó que en noviembre se volverá a reunir la paritaria nacional) y recordó que el boleto educativo gratuito resulta un salario diferido que no existe en otros lugares del país.

El ministro de Trabajo Juan Manuel Pussineri dijo que la propuesta no será mejorada por la provincia “porque ya es la mejor” y explicó que si los docentes de Amsafe no la aceptan no cobrarán el último tramo del aumento (10% con octubre y el resto 5% en diciembre y 2% en enero). “Son las reglas de las paritarias”, dijo. Y consideró la decisión del gremio de convocar a tres días de paro como una “medida desproporcionada”. También anunció que el Ministerio de Educación descontará los días de huelga. “Día que no se trabaja es un día de clases que se pierde y no se liquida. Eso no significa afectar el derecho de huelga”, explicó.