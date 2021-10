El realizador argentino Alejandro Fernández Mouján tendrá una doble participación en el inminente DocLisboa, que se llevará a cabo en la capital portuguesa del 21 al 31 de octubre. Por un lado, formará parte del jurado de la competencia oficial y por otro exhibirá en carácter de estreno mundial, en la sección denominadas "Riscos" (Riesgos), su documental más reciente, titulado (...) El mismo río.

"Este film parte de un registro en soledad a lo largo de tres años, arbitrario como puede ser un diario personal con tachaduras, enmiendas, repeticiones, saltos en el tiempo y citas", señala el director de Pulqui, un instante en la patria de la felicidad (2007), Los resistentes (2009) y Damiana Kryygi (2015), entre otros títulos premiados en la Argentina y el exterior.

"Con una cámara y un grabador decidí mirar hacia donde las urgencias a veces no nos permiten y de alguna manera siempre extrañé. Me propuse recuperar y profundizar, a modo intuitivo y con estos dos elementos, el ser parte de la naturaleza, algo que hoy se manifiesta cada vez más como una postura política que asumo plenamente. Vivimos a la vera de un río, somos también ese río. ¿Qué registraron de él en otras épocas? ¿Qué puedo registrar hoy? ¿Hay una memoria del paisaje? Nunca sabremos lo que atesoran los viejos árboles de estos bosques ribereños. Un suelo de fósiles de cuando esto era un mar es atravesado por una hormiga tratando de que el viento no voltee su carga. Hay voces que llegan a través de los árboles. Las aves migran, el río arrastra nuevo barro traído del norte o se lleva árboles enteros a deshacerse en sus entrañas, ese río que fue tumba también y guarda memoria del horror".