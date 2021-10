Tras la goleada 3-0 ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, el plantel completo de la Selección Argentina volvió al trabajo este lunes en el predio de la AFA en Ezeiza bajo las órdenes de Lionel Scaloni, algo que repetirán este martes también a puertas cerradas de cara al compromiso del jueves con el Perú de Ricardo Gareca.

Los futbolistas que tuvieron rodaje el último domingo desde el inicio hicieron labores de recuperación en el gimnasio, mientras que el resto trabajó en el campo junto al entrenador y sus asistentes. Los arqueros se ejercitaron junto a Martín Tocalli y fueron alternando en las acciones colectivas con los jugadores de campo.

La actividad más intensa fue dedicada al 100% a trabajos con pelota y fútbol reducido con consignas de recuperación y conversión.

El dato alentador es que Argentina terminó sin amonestados en los partidos jugados ante Paraguay y Uruguay. Pero aun así hay algo que preocupa al DT pensando en la ventana de noviembre: los que siguen al límite de amarillas. Ellos son Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel (suplente en los últimos dos partidos), además de Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Exequiel Palacios, estos últimos alternativas de recambio.

Locura por un boleto

En paralelo, este lunes comenzó el retiro de entradas para ver el partido ante Perú. Los beneficiados por la compra por Internet se presentaron en el Monumental para el canje, pero se encontraron con varios inconvenientes.



El horario de apertura estaba pautado para las 10 y con antelación se advirtió una gran cantidad de gente en los alrededores del estadio. Hubo largas colas, en un momento de hasta quince cuadras. Los reclamos se incrementaron cuando las puertas continuaron cerradas bajo una tenue llovizna, y se abrieron media hora después de lo estipulado.

Además de las pocas ventanillas habilitadas, el trámite resultó demasiado lento para los hinchas, quienes afirmaron que en 40 minutos se avanzaba apenas unos 200 metros, por lo que se produjeron incidentes con personal de seguridad, con escenas de empujones y golpes contra las vallas.



Por si fuera poco, hubo personas que se quejaron porque al llegar a las boleterías no pudieron obtener el preciado ticket, dado que debía ser retirado por el beneficiario de la tarjeta de crédito o débito, requisito que para el duelo contra Uruguay no existía.



Asimismo, en las redes sociales se quejaron porque no se facilitó el ingreso con un código QR para evitar el trámite de la movilización para conseguir la entrada.

Lo cierto es que los 36 mil tickets, en cumplimiento del aforo del 50% por el protocolo de salud, se habilitaron para la venta el pasado 8 de octubre y se agotaron en un suspiro, pese a los precios: la entrada general costó $2.500; entrada de menor a popular, $1.900; Sívori y Centenario media y baja, $4.500; San Martín y Belgrano Alta, $5.500; San Martín y Belgrano Baja, $10.000; y San Martín y Belgrano Media: $11.500.



Una baja en Perú

El atacante André Carrillo no integra la delegación del seleccionado peruano de fútbol que este lunes arribó a Buenos Aires para enfrentar a la Argentina, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022.



El jugador de Al Hilal de Arabia Saudita permanece en Lima y no estará en cancha de River Plate este jueves, luego de que el cuerpo médico considerara que no está "completamente recuperado" de una pequeña fractura en la zona lumbar.



Las otras bajas por lesiones que tendrá el equipo conducido por Gareca incluyen a Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero, Renato Tapia, Edison Flores y Jordy Reyna. Ninguno de ellos estuvo a disposición en la caída 0-1 del domingo último con Bolivia en La Paz.



El plantel peruano practicó en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield, en la zona de Parque Leloir, y este martes repetirá la tarea en el mismo escenario. El entrenamiento del miércoles, en tanto, será en el complejo de Casa Amarilla, en Boca Juniors.



El Tigre Gareca esperará hasta último momento la evolución de una molestia que padece Sergio Peña, para determinar si el mediocampista del Malmo de Suecia puede ingresar en la consideración para el armado del once titular de Perú, con 11 unidades y ubicado en el séptimo puesto de la tabla clasificatoria.