En un nuevo entrenamiento de campo a puertas cerradas en Ezeiza, la Selección Argentina trabajó este martes la parte física e hizo fútbol de cara a recibir este jueves al Perú de Ricardo Gareca en el estadio Monumental, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

En la agenda de este miércoles está contemplada para las 12 una conferencia virtual a cargo del seleccionador Lionel Scaloni, mientras que a las 16.30 tendrá lugar una práctica de 15 minutos iniciales con aforo limitado, aunque en caso de lluvia el ingreso de los medios se suspenderá.

Argentina comenzó las labores acompañado por el preparador físico Luis Martín, quien dividió en grupos al plantel para realizar acciones de velocidad, coordinación y flexibilidad.



Después de la parte física, Scaloni lideró los trabajos tácticos en espacios reducidos durante 20 minutos. Posteriormente se llevaron adelante algunas acciones de mecanización de movimientos defensivos con pase al ataque y definición. Los arqueros practicaron junto a Martín Tocalli durante 30 minutos, para luego incorporarse a los trabajos grupales.

El atacante Joaquín Correa, que sufrió una mialgia en el isquiotibial de la pierna izquierda, trabajó de manera diferenciada en campo de juego junto a uno de los kinesiólogos del plantel y no sería de la partida ante el seleccionado inca.

Con Perú en la mira

Para dicho duelo, Scaloni tiene en mente colocar a Angel Di María y a Marcos Acuña en el equipo inicial. Las salidas de ambos contra Uruguay se debieron a cuestiones físicas por el exigente calendario, con una sobrecarga de partidos y sin demasiado descanso en el medio entre lo sucedido en la Copa América y la triple fecha clasificatoria por la negativa de los clubes europeos a ceder a los futbolistas en marzo pasado.



Di María, reemplazado contra Uruguay por Nicolás González, descansó hasta que ingresó en el complemento. El objetivo fue darle rodaje con el cuidado correspondiente para una de las grandes figuras de Paris Saint-Germain, de donde llegó al límite y fue titular en el 0-0 ante Paraguay, de visitante.



De hecho, en los pasajes que tuvo contacto con la pelota ante los uruguayos, a Di María se lo notó disminuido en la velocidad y sobre todo en la chance que tuvo frente al arquero Fernando Muslera, en la que definió con lo justo.



Otra variante sería la vuelta de Acuña al lateral izquierdo por Nicolás Tagliafico, por cuyo lado se dieron las llegadas más peligrosas de Uruguay en el arranque que terminaron con las espectaculares atajadas de Dibu Martínez y un tiro en el palo de Luis Suárez.

La evolución en la dolencia de Acuña -que puede aportar proyección, pero también orden en el cierre- dejó claro que se pensó de entrada en darle descanso al jugador del Sevilla para tenerlo a punto el jueves contra Perú.



La duda hasta el momento está en el otro lateral. Nahuel Molina, del Udinese, le ganó el puesto a Gonzalo Montiel solamente porque el ahora defensor de Sevilla no estuvo óptimo desde lo físico.



El posible once sería entonces con E. Martínez; Montiel o Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Di María.



Claro que Scaloni no mostrará las cartas antes del partido con el objetivo de sumar una nueva victoria que lo acerque al Mundial de Qatar y, de paso, ampliar su récord de 24 encuentros sin derrotas.

Asimismo, la Albiceleste buscará continuar con otra gran racha positiva: cuatro partidos sin tarjetas amarillas. De hecho, el clásico rioplatense -que suele ser de gran fricción- concluyó con un 3-0 favorable para los argentinos y raramente no hubo amarillas para ningún bando.

A la espera del fallo por el suspendido encuentro con el líder Brasil (28), Argentina se posiciona en el segundo puesto con 22 puntos, seis más que Uruguay y Ecuador y con siete de ventaja sobre Colombia, actualmente en zona de repechaje.

Peña sería titular

El mediocampista Sergio Peña lució este martes sensiblemente recuperado de una molestia y podría ser titular en el seleccionado de Perú, que necesita sumar para tener expectativas de participar en Qatar 2022, con miras al partido frente a la Argentina, previsto para este jueves en cancha de River Plate.

El jugador de 26 años que milita en el Malmo de Suecia fue incluido durante la jornada por el técnico Ricardo Gareca en diferentes ejercicios tácticos que se llevaron a cabo en cancha de Vélez Sarsfield.



Peña, quien fue baja de último momento en la derrota 0-1 del domingo pasado con Bolivia en La Paz, pareció repuesto de la molestia en la zona lumbar que lo aquejaba.

El volante, responsable de una conquista en el triunfo 2-0 de la semana pasada ante Chile, compartiría la segunda línea de mediocampistas junto a Cristian Cueva y Gabriel Costa.



Otra modificación que está evaluando el Tigre Gareca consistiría en el regreso a la banda izquierda del marcador de punta Miguel Trauco, quien ya cumplió la fecha de sanción, en lugar de Marcos López. Por diferentes lesiones no ingresaron dentro de la convocatoria los mediocampistas Renato Tapia y André Carrillo, además del goleador Paolo Guerrero.

Una probable formación de Perú comprendería a Gallese; Advíncula, Ramos, Callens, Trauco; Aquino, Yotún; Peña, Cueva, Costa; Lapadula.



El plantel inca efectuará este miércoles el último entrenamiento, previo al partido, en el predio de Casa Amarilla, en Boca Juniors.