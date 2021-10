El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, destacó este miércoles la entrega y la predisposición de sus jugadores, en la previa del partido del jueves ante Perú, en una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Estos jugadores nunca nos van a dejar tirados, habrá partidos más complicados y otros mejores pero daremos todo. Lo importante es que la gente se siente identificada y el resultado es consecuencia de eso", remarcó el DT en la conferencia de prensa virtual vía Zoom. En ese sentido Scaloni valoró los elogios que viene recibiendo el equipo, como por ejemplo Sergio Hernández, ex entrenador de la Selección Argentina de básquetbol, o Diego Simeone, técnico del Atlético Madrid.

"Cualquier halago por parte de un entrenador como Sergio "Oveja" Hernández es valorado. Nosotros tratamos de no dar nada por perdido, de conseguir una identificación con el hincha y estos jugadores son la representación de ellos en la cancha", valoró Scaloni. Hernández había dicho que lo más importante que logró el conjunto de Scaloni es la comunión con la gente. “Lo que está consiguiendo es cultura. La idea de sentarnos a ver un partido sabiendo qué vamos a ver, eso es éxito para mí, más que ganar partidos. Éxito es saber de antemano con qué te vas a encontrar. Eso es cultura”, explicó el Oveja.



En línea con las valoraciones desde afuera y el furor de los hinchas, es que Scaloni le agradeció a Diego "Cholo" Simeone, quien calificó al seleccionado argentino como "un verdadero equipo". "Nosotros cuando apenas iniciamos nuestro ciclo charlamos con Diego y nos encantó su manera de entender el fútbol, vamos por la misma línea: compromiso y trabajo en equipo. Lo más importante es eso, y si los jugadores son buenos todo mejora. Me pone contento el elogio y le tengo un gran respeto", contó el ex mediocampista.

Además, si bien el entrenador evitó dar el equipo inicial, todo indica que habrá pocas variantes. En ese sentido, las especulaciones son sobre la entrada de Marcos Acuña por Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, con el ex Racing ya recuperado de su molestia, y de Ángel Di María por Nicolás González en la misma banda pero en ataque. En tanto, se mantiene la duda de Gonzalo Montiel o Nahuel Molina en el lateral derecho. "El equipo todavía no se los puedo pasar pero estarán casi todos los que vienen jugando en estos partidos, más allá de algún retoque que hagamos", aseguró.

Y explicó: "Armamos el equipo en base a lo que necesitamos, no tanto por rendimiento individual. La idea es siempre la misma y la idea es siempre mejorar, no es que nos adaptamos en función a con quién juguemos. Tratamos de aprovechar nuestras fortalezas, sin pensar en el daño potencial que nos podría hacer el rival".

Argentina suma 22 puntos y en el caso de ganarle el jueves a Perú, desde las 20.30 en el estadio Monumental, con la presencia de 36 mil hinchas, quedará cerca del objetivo. En relación al partido, el DT analizó: "Perú es un equipo claro, juega bien a la pelota y tiene futbolistas de buen pie, que nos van a disputar la posesión. Más allá de algunas bajas con las que llegará, es un equipo que no se va a meter atrás. Será difícil".

"Es complicado, no importa el lugar que ocupe en la tabla de posiciones, siempre nos complicó cuando teníamos que ganar para ir a los mundiales. Conservan esa manera de jugar. Siempre es difícil para nosotros. Siempre trata de atacar y no siente meterse atrás", continuó el técnico, que no considera que su equipo haya modificado su estructura demasiado. "Estamos igual que antes, no creo que hayamos cambiado tanto. Estamos en una línea clara. Primero, si clasificamos al Mundial ya veremos cómo estamos. No me fijo cuánto falta. La euforia está buenísima y sabemos que vamos por una buena línea", opinó acerca del presente del seleccionado.

Más allá del duelo ante Perú, Scaloni también se refirió al futuro partido ante Brasil, que se desarrollará en el estadio Bicentenario de San Juan. "La cancha de River es el césped que tienen estos chicos en Europa y si hemos jugado en Brasil en cada cancha por la Copa América, podemos hacerlo en cualquier lugar. Además, el resto de los campos en el país están en buen estado", dijo el DT. "El partido con Brasil será en el estadio Bicentenario de San Juan, más allá de que la cancha de River nos gusta por su césped, creemos que es justo también ir al Interior para que todos puedan ver a la Selección", confirmó.

Finalmente, Scaloni reiteró que aguarda una resolución por el partido suspendido con Brasil en la sexta fecha por el personal sanitario local: "Sigo sin tener novedades sobre el partido con Brasil, nosotros somos los damnificados de esto y no sé por qué debiéramos dar explicaciones. Hay que esperar las resoluciones, dentro de poco vamos a jugar en San Juan y nos podremos medir".