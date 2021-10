Los candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro (Frente de Todos), María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), Myriam Bregman (Frente de Izquierda) y Javier Milei (Avanza Libertad) abordaron durante el debate que tuvieron en televisión propuestas en materia económica y laboral. También discutieron acerca del manejo de la pandemia del coronavirus y analizaron decisiones e iniciativas para resguardar la educación pública. Estos fueron sus principales conceptos sobre esos temas.



Economía

A la hora de hablar de Economía, el candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro, afirmó: "El problema más grande que hoy tiene la Argentina es la inflación y la caída de la actividad económica". Y siguió: "El problema recurrente de Argentina por un tema estructural y que lo excede, tomar deuda para la fuga de capitales. Durante elgobierno de Maria Eugenia, se tomaron 100 mil miollones de dólares y se habilitó la fuga para 86 mil millones de dólares por que si no se construyo una escuela, no se amplió un kilómetro de subte, no se amplió una fábrica".

A su turno, la candidata de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal respondió: "Si Cristina Fernández de Kirchner le hubiera entregado a Mauricio (Macri) el mismo suberhábit fiscal y comercial que Néstor Kirchner le entregó a ella, no habría habido deuda durante el gobierno de Mauricio porque la deuda y la inflación son hijas del déficit".

A lo que Myriam Bregman (FIT-U) sumó: "En la Argentina van cuatro años consecutivos de caída del salario con un 50% de inflacion, salarios e inflaciones deben actualizarse mensualmente de acuerdo a la infalcion. La soga al cuello que tiene la Argentina se llama Fondo Monetario Internacional".

En materia económica, Vidal dijo: “Estamos peor que en diciembre de 2019 con la pobreza, porque cuando vas a al supermercado gastás más y comprás menos". Y aseguró que es necesario sostenerse en ciertas bases: “la plata se gana trabajando, no podés gastar más de lo que ganás, el que no tiene trabajo y quiere hacerlo debe tener prioridad, los que pueden darlo no tienen que tener miedo y los chicos tienen que estar en la escuela para poder trabajar”.



Por último, prometió: “No vamos a votar nuevos impuestos, ni el aumento de los existente”.

Ante esta expresión, el candidato liberal Javier Milei dijo: "Estoy feliz, he ganado el debate: Juntos por el Cambio que subió los impuestos dice de bajarlos, en la CABA dicen de bajarlos, ¿por qué no lo bajan ahora?".

Educación

“La educación en la Ciudad la gestiona Horacio Rodríguez Larreta y eso significa que hace 10 años el presupuesto de financiamiento de educación cae un punto por año”, arrancó Santoro. “La Ciudad tiene un déficit con la educación enorme. Faltan 20.000 vacantes todos los años".

María Eugenia Vidal señaló: “Le ganamos 45 días a la educación gracias a ir a la Corte Suprema y resistir el cierre de escuelas que el Frente de Todos militó”, disparó, y continuó: “La Ciudad tiene la cobertura de nivel inicial más grande de la Argentina”.

Al respecto, la candidata del Frente de Izquierda Myriam Bregman expresó: "No nos tienen que hablar en tercera persona de la educación pública, nuestros hijos van a la escuela pública, sabemos de la falta de vacantes, sabemos de la angustia que genera la inscripción online. También sabemos que para que Larreta y Vidal le diera comida a los chicos de esta Ciudad durante la pandemia, tuvimos que presentar un amparo con cooperadoras, docentes y la comunidad".

Leandro Santoro remarcó: “Los compromisos que yo asumí cuando empecé a militar son exactamente los mismos: es la idea de luchar por una Argentina más justa, mas igualitaria, para garantizar que esta movilidad social ascendente que nos dio orgullo y nos hizo ser un país de clase media siga existiendo, y para seguir defendiendo el modelo de seguridad social que es el orgullo que toda las argentinas y argentinos. A eso me comprometo y espero que nos acompañen el 14 de noviembre”.

En el tiempo libre, Santoro apuntó a Juntos por el Cambio: "¿Ustedes se acuerdan que se comprometieron a hacer 300 jardines de infantes con la plata de Fútbol para Todos y no llegaron a hacer 150?". Y acotó: "Es increíble que no pongamos en discusión la cantidad de horas que tienen que ir los pibes al colegio, en CABA tendrían que abrir escuelas y nombrar más cargos docentes".

Trabajo

Myriam Bregman dijo: "Hoy la juventud trabaja sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones", dijo. Agregó: "Pero el gobierno le da beneficios a las mineras, al agronegocio, a las automotrices, diciendo que eso da mas trabajo, ya se demostró que no. Lo único que genera es más desigualdad".

Y añadió: "Nuestra propuesta es reducir la jornada laboral a seis horas repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desoucpados sin reducicon salarial y que nadie cobre por debajo de la canasta familiar, implementando esta medida solamente en las grandes empresas se podrían generar 900.000 puestos de trabajo genuino y no sacarle siempre a los que trabajan, a los creadores de riqueza".

En ese sentido, Milei acotó contra todos los candidatos partes de la "casta política", que producen más déficit: "Nos matan a impuestos, ahogan a las empresas y matan al crecimiento. La Argentina empezó el Siglo XX al mismo nivel que Australia, pero hoy tiene un PBI per cápita que es el 25% al dólar oficial”.

Gestión de la pandemia

Respecto al manejo de la pandemia, la exgobernadora bonaerense expresó: "Es muy fácil ayudar con la maquinita del Banco Central, la Ciudad ayudó aún con la baja de coparticipación, con la excención de ingresos brutos y abl a los sectores más golpeados, pero no todo es platita".

Y detalló que “en el Gobierno de la Ciudad tuviste un líder de pandemia, que es Fernán Quirós, en el Gobierno nacional tuvieron que echar al ministro”. En ese sentido, agregó: “En el Gobierno de la Ciudad, todos esperamos nuestro turno para vacunarnos; en el Gobierno nacional funcionarios y militantes se vacunaron antes que tu abuelo o tu papá”.

Bregman explicó: "En pandemia se agudizó la crisis habitacional, el hacinamiento en los barrios populares, no nos olvidamos de las mujeres que, como Ramona, perdieron la vida en la villa 31. No nos olvidamos que en Guernica pasaron por encima de mujeres y sus pequeños hijos mientras pedían acceso a la vivienda, muchas huyendo de la violencia de género".



Asimismo, remarcó la gravedad de la venta de terrenos fiscales por parte del Jefe de Gobierno porteño de cientos de hectáreas para la construcción en altura o de barrios privados: "Larreta remató esta ciudad. De las 500 hectáeeas que privatizó, unas 300 fueron en complicidad con el peronismo".

En tanto a la administración de la pandemia, el candidato del Frente de Todos aseguró: "Nadie tenía un manual de cómo resolver la pandemia y sin embargo a nadie le faltó una cama de terapia intensiva ni un respirador y hoy no falta ni una vacuna".

"El Gobierno hizo un esfuerzo para que el sistema que habia dejado el macrismo destruido, que había bajado su presupuesto un 23%, fuera una forma de encarar la pandemia", disparó.

Y, ante su contrincante opositora, detalló: "Larreta no compró un solo respirador, sí compró más de 5 millones de barbijos a sobreprecio, tampoco contrató camas de terapia intensiva pero si contrató los hoteles de su hermana, tampoco esutvo en las villas ni cuando faltaba agua en la villa 31 en plena pandemia por su responsabilidad".

Luego detalló los "11 mil millones de IFE en CABA con 300 mil beneficiarios", el beneficio del "ATP para dos de cada tres empresas de la ciudad", "más de 150 mil porteños que no pagan más ganancias" y "con la tarjeta Alimentar llegamos a 67 mil beneficiarios".

Por su parte, Milei dijo: "Al tema de la pandemia, el mundo le encontró solución en 1927 y acá se desconoció: la cantidad de infectados depende de los susceptibles a enfermarse que quedan dentro del sistema. Por otro lado, salen del sistema los removidos: los que se mueren o se curan".