"Hay actividades ligadas al narcotráfico que han hecho metástasis y no estamos dispuestos a permitirlo, nuestro objetivo es estar presentes y actuar", afirmó ayer el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, durante el acto de presentación de 575 efectivos de Gendarmería en el Museo del Deporte que encabezó junto al gobernador Omar Perotti, el ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, el intendente Pablo Javkin, y el director nacional de Gendarmería, Andrés Severino. "Pedimos ayuda porque por sì solos no podemos enfrentar la magnitud del desarrollo de estas organizaciones criminales", planteó Perotti. El nuevo esquema diseñado por la cartera de Seguridad nacional tiene como meta la creación de un nuevo Destacamento en la región de la que formarán parte otros mil efectivos que, según anunciaron, llegarán de manera escalonada hasta marzo de 2022, y que estarán dedicados a la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo.

A partir de las instrucciones del ministerio de Seguridad nacional, Gendarmería modificó el comando de la Región II creando dos agrupaciones con escuadrones dependientes en Rosario y la ciudad de Santa Fe para incrementar la capacidad operativa en el marco de la seguridad ciudadana y la lucha contra el delito complejo. Los agentes federales ejecutarán una operación policial de intervención integral en sectores que se determinen en la provincia, con esfuerzo principal en nuestra ciudad.

Tras un breve saludo a los efectivos de Gendarmería, que pertenecen a distintos destacamentos móviles de Santiago del Estero, Ezeiza y Campo de Mayo, el ministro Fernández se dirigió al sector donde estaba ubicada la prensa. "Vienen a trabajar a este lugar, y como dijo ayer (por el miércoles) el ministro Lagna no vienen y se van, vienen a quedarse para trabajar en serio con todo lo que está generando complicaciones en la ciudad y tenemos que ponerle fin con la ayuda de participantes de otros poderes", apuntó el funcionario nacional.

Fernández destacó que los delitos vinculados a la narcocriminalidad "no son un problema de los santafesinos ni mucho menos de los rosarinos, es un problema de los argentinos", y que los agentes que arribaron a la ciudad trabajarán "al máximo nivel en términos de análisis de la cuestión específica para ponerle coto a esta situación". Según el ministro de Seguridad nacional, "hay actividades ligadas al narcotráfico que han hecho metástasis en actividades lícitas y en otras no lícitas, pero que cualquiera de esas terminan financiando el mismo sentido y no estamos dispuestos a permitirlo".

"Para actuar hay que estar presentes y saber de qué estamos hablando. El trabajo de la inteligencia criminal que lleva hecha Santa Fe es muy bueno, apreciado por los especialistas de la Gendarmería, hace varios días que estamos trabajando sobre este tema. Vamos a obtener resultados, no vinimos a ver si nos va bien o nos va mal, tenemos que resolver una temática que está complicando severamente", indicó Fernández. "Vamos a trabajar con los fiscales provinciales y federales, ellos tienen que dar la instrucción y nosotros trabajar con la tarea de inteligencia criminal", agregó.

El gobernador Perotti aseguró que "por primera vez el tema está puesto en un eje central de cómo abordarlo, muchas veces se quiso ocultar, disimular, disminuir la magnitud de esta situación. Bandas barriales que se fueron convirtiendo en organizaciones criminales y claramente superaron la capacidad de respuesta de la institución policial, por inacción o complicidad".

En ese marco, dijo que la policía santafesina "entró en una etapa de cambios profundos que no tiene vuelta atrás. Hasta aquí ha habido jefes que se han retirado condecorados mientras la institución estaba cada día más degradada y la gente con más desconfianza. Hoy muchos de ellos están condenados y presos, clara señal de que no hay impunidad”.

Recetas anteriores

Lagna explicó que a partir de los anuncios sobre la llegada de agentes federales, el equipo de investigación criminal del ministerio comenzó a reunirse con Gendarmería nacional y con las fiscalías provinciales y la justicia federal, mientras continúan los dispositivos multiagenciales con la Municipalidad y el MPA, además de una importante inversión en infraestructura con el Plan Incluir.

"Es un hecho inédito, y el gran cambio en cuanto a recetas anteriores es que se crean destacamentos y no solo se va a tratar de esas irrupciones de ocupación de territorio si no que se trabajará con investigación criminal a corto, mediano y largo plazo. Es otro el enfoque, y a nosotros nos va a permitir poner más recursos en el delito común que es el que aflige a todos los ciudadanos. ", dijo el ministro.

Expectativa local

Consultado sobre el desembarco de las fuerzas federales en la ciudad, el intendente Javkin respondió: "En las mesas de trabajo permanentes con las fuerzas federales y provinciales, en el despliegue del mapa del territorio, complementar con una presencia federal fuerte sobretodo en los delitos federales y en materia de inteligencia criminal, es lo que hemos planteado mucho tiempo y es el trabajo que se profundiza ahora".

El intendente indicó que en estos días se está avanzando en la definición del terreno para la instalación que requiere Gendarmería en la ciudad. "Valoramos como muy importante que esa presencia sea permanente, y vamos a garantizar todo lo que sea necesario para que sea en el menor tiempo posible", amplió.

El director de Gendarmería precisó que la unidad está compuesta por varios organismos especiales. "No es nada más que un Destacamento Móvil como el que tenemos acá, es seguridad integral, equipo de investigaciones, inclusive vino un organismo nuestros de la Dirección de Pericias especializado, es toda una estrategia y una toma de posición, no solamente en Rosario si no en toda la provincia de Santa Fe en forma integral. Esperamos que pronto tengamos resultados positivos", señaló Severino.

Del acto participaron la senadora nacional María de los Angeles Sacnun, el senador nacional y candidato a diputado nacional, Roberto Mirabella, el diputado nacional Marcos Cleri, el senador departamental y candidato a senador nacional, Marcelo Lewandowski, el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y el director provincial del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain.

El ex titular de la cartera de seguridad provincial, quien mantuvo un encuentro con el ministro Fernández apenas asumió el cargo reemplazando a Sabina Frederic, dijo que en Santa Fe "hay que discutir cómo construir nuestra policía porque no podemos estar necesitando todo el tiempo de las fuerzas federales, más allá de que es necesaria la complementación por la gravedad de los temas. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por reformar nuestra policía".