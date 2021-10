El jueves, en el salón de los pasos perdido del Congreso de la Nación, ante la presencia de políticos, gente de la cultura y familiares, se rindió homenaje al Doctor Gustavo “Cuchi” Leguizamón. Y a su música, claro, la de un compositor enamorado de su tierra y su gente. Fue un acto emotivo y sobrio, que no necesitó de discursos altisonantes para exaltar la figura de uno de los compositores más arraigados y al mismo tiempo más originales de la música argentina. Liliana Herrero junto a Juan Falú y Luis Leguizamón –hijo menor del Cuchi– junto a Germán Cocha celebraron algunas de las obras del Cuchi, piezas altas y entrañables del cancionero argentino.



Los homenajes, que como se sabe, suelen decir más del homenajeador que del homenajeado, en este caso tuvo que ver con la iniciativa de la diputada salteña Verónica Caliva, que impulsa el proyecto de ley que instituye el 29 de setiembre como “Día de las y los compositores”, en coincidencia con el día de nacimiento del gran salteño. En la actualidad, el “Día del compositor argentino” se celebra el 11 de mayo, en conmemoración de ese día de 1813, cuando fue aceptado el Himno Nacional Argentino.

“Se está homenajeando a uno de los pilares de la música y el arte de nuestra Argentina. Para un amante de la música como yo, el Cuchi Leguizamón es una referencia ineludible”, señaló el Presidente de la Nación Alberto Fernández, a través de la carta de adhesión al homenaje que hizo llegar y que se leyó al comienzo del acto. Enseguida, fue Caliva, diputada del bloque de Frente de todos, la que dio la bienvenida a los presentes y destacó la importancia del homenaje. Al recibir el reconocimiento de la cámara de diputados, Juan Martín, Delfín y Luis, los tres hijos de Leguizamón presentes, agradecieron el gesto y destacaron la necesidad de terminar la edición de un disco con grabaciones en vivo de Leguizamón. “Existen pocos registros del Cuchi tocando el piano y la circulación de este disco, que contiene interpretaciones desconocidas, sería un inmenso aporte para profundizar el estudio de su música”, explicó Delfín.

El final, como debe ser, fue con canciones. Después de Luis Leguizamón, que mentando cierto estilo familiar recordó “Cantor del obraje” y “Zamba de Juan Panadero”, Herrero y Falú jugaron una vez más sobre temas como “Lloraré”, “Serenata del ‘900” y “Zamba de Argamonte”, entre otros. “Es bueno cuando la política se acerca a la cultura, porque en la cultura están las reservas de la patria”, dijo Falú en la conclusión del acto, a lo que Herrero agregó: “No hay presente posible si no se interroga al pasado”. Después, más allá del repertorio del Cuchi, terminaron con “Vidala del que no está”, un momento de Mojones, el cancionero que estrenaron hace algunas semanas junto a Teresa Parodi. “Sé que aquí está quien no está, vive en cada canción que es posible cantar”, dice la letra, que terminaron cantando todos.