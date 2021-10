El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, advirtió este viernes que si no se llega a un acuerdo con los productores y comercializadores de alimentos a más tardar el próximo lunes se avanzará con “políticas de precios máximos no consensuadas”, a la vez que anticipó que luego de los alimentos se buscará extender esta política a otros sectores. "Yo espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes, sino aplicaremos las leyes. Quiero evitar eso", afirmó Feletti en diálogo con Radio AM 750.

"Dicen (las empresas productoras) que hoy van a hacer una contraoferta, nosotros la vamos a evaluar y el lunes nos sentaremos a cerrar el acuerdo", agregó el funcionario. "Evidentemente si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes, que yo trataba de impedir porque yo creo en los acuerdos sociales", señaló el secretario, quién detalló que las mayores resistencias se perciben en los productores, más que en los comercializadores.

En declaraciones radiales, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, consideró que los congelamientos de precios "son aspirinas que funcionan un ratito, calman el dolor pero la enfermedad sigue, es un deja vú de seguir haciendo lo mismo y queremos resultados diferentes, eso no es posible".

Afirmó que "nunca hubo un plan antiinflacionario y por eso Argentina sigue siendo la mosca en la sopa de la región" porque países limítrofes tienen "la inflación más baja de un dígito y nosotros tenemos en los últimos 70 años un promedio de 100% de inflación anual, o sea que el problema no está afuera, lo tenemos nosotros".

Consultado sobre las medidas para contener los precios que lleva adelante el Gobierno, dijo que "no es autoritarismo, se dialoga mucho con este Gobierno; el Gobierno de (Mauricio) Macri nunca recibió a la Cámara de Comercio en cambio con el presidente Fernández y los ministros nos reunimos un montón de veces".

Acerca de la reacción empresarial a la medida, Feletti manifestó que el intento de ordenar una política de precios "genera malestares", tras lo cual añadió: "Si hay malestar en los empresarios, más lo hay en el pueblo".