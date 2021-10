Desde Santa Fe

El Partido Justicialista de Santa Fe expresó ayer su “máximo repudio y rechazo a la campaña de odio” del candidato a senador nacional Jorge Boasso, quien esta semana utilizó la imagen de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en un fotomontaje con traje a rayas y cabeza gacha. “La persecución y hostigamiento hacia una mujer” que fue dos veces presidenta de la Argentina “no sólo es un atentado contra la convivencia y tolerancia democrática” sino también “un acto de violencia simbólica y política” que afecta la ley 26. 485 de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, denunció el PJ. La conducta de Boasso detonó incluso una crisis en su propio espacio porque su aliado político, Luis Contigiani, renunció a la candidatura a primer diputado nacional y se bajó de la lista, disconforme con el tono “antidemocrático y antirrepublicano” de los carteles contra CFK. “Un hecho gravísimo”, planteó Contigiani.

El consejo provincial del PJ calificó los ataques de Boasso y sus “afiches agraviantes” a la vicepresidenta como "actos de violencia de género” y parte de la “campaña del odio” contra el peronismo, a la que “repudió y rechazó”. “Una campaña electoral no puede ser construida desde los discursos de odio”. Y menos aún, si éstos buscan denigrar la imagen de la mandataria política más votada en la historia de nuestro país”.

“Pretender crecer mediante un discurso de persecución y hostigamiento hacia una mujer de tal alto grado de representación es un atentado contra la convivencia y tolerancia democrática”, “colisiona con el artículo 64 bis de la ley 19.945” y “es una muestra de violencia de género”, agregó.

“Elaborar una campaña de estas características afecta de manera directa todo lo consagrado en materia de protección integral a las mujeres a través de contenidos con violencia simbólica y violencia pública/política en el marco de lo regulado en la ley nacional 26.485 y la Convención de Belem do Pará sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, señaló el PJ.

El ataque de Boasso a Cristina tuvo otra consecuencia: desató una crisis interna en su propio espacio electoral, donde Contigiani renunció a su candidatura a diputado nacional y se bajó de la lista, en rechazo a la “actitud antidemocrática y antirrepublicana” de su ahora ex socio político.

Contigiani aspiraba a renovar su mandato en la Cámara de Diputados de la Nación, pero ayer rompió con Boasso y tomó distancia de los carteles contra Cristina. “Es un hecho gravísimo”, dijo por LT9. La campaña de Boasso “traspasó los límites que en democracia no hay que permitir que se traspasen”. Porque lo que hizo “tiene que ver con el escrache, la violencia, el señalamiento y la estigmatización. Es una actitud antidemocrática, antirrepúblicana porque es un afiche de condena y de censura”.

“Cuando el debate de ideas pasa al plano personal es gravísimo, como ha ocurrido con este hecho puntual”. “Es gravísimo para la democracia y en lo humano, para todos los hombres y mujeres y en este caso puntual ocurrió eso”, dijo Contigiani. Y como sucedió “dentro de mi espacio político” y “no estoy de acuerdo”, renunció a su candidatura a diputado nacional y se bajó de la lista. “Son una persona de diálogo, que trata de salir de la grieta. Intento hablar de los temas federales, productivos y de desarrollo del país”. “Si la Argentina no apuesta al diálogo va a ser muy difícil superar la crisis", apuntó.

Boasso “cruzó un límite peligroso” al utilizar la imagen de la vicepresidenta de la Nación con un vestido a rayas. “No estoy de acuerdo, tengo otra convicción, no es mi estilo”, aseguró.

“Hay cosas en la vida que no se pueden tolerar, no hay minuto de fama o votos que justifiquen a veces cruzar un límite peligroso. Me refiero concretamente a los afiches que ha publicitado el candidato a senador del espacio Primero Santa Fe que creo que expresan una situación grave”, explicó por Radio 2. “Es un hecho grave que no se puede tolerar, pensemos como pensamos”.

“Dentro del debate de ideas, todo. Ahora cuando el debate traspasa el plano personal, la estigmatización, la actitud antidemocrática, la condena, el escrache, me parece un hecho gravísimo”.

Contigiani dijo que solicitó a Boasso que levante los afiches y pida disculpas, pero no tuvo éxito. “Intenté una corrección, tenía la esperanza hasta de un pedido de disculpas por semejante barbaridad”, reconoció. “Pensemos lo que pensemos, hay límites que en democracia no podemos permitir. No estoy de acuerdo, tengo otra convicción, no es mi estilo, creo que es un límite muy peligroso”, concluyó.