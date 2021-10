El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio De Mendiguren, habló sobre los índices de inflación publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El informe expuso un aumento interanual del 52,5% en el Índice de Precios por Consumidor. "Macri tuvo 53% de inflación y sin pandemia", expresó el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), al tiempo que pidió ponerle "sensatez al tema después de una pandemia".



A raíz del congelamiento de precios propuesto por el secretario de Comercio, Roberto Feletti, De Mendiguren explicó que "nadie cree que el control de precios sea la solución a la inflación", pero aclaró que la decisión sirve "para hacer un puente de plata hasta que se estabilicen las otras variables luego de la toma de medidas estructurales".

En ese sentido, José Ignacio De Mendiguren pidió la colaboración de los empresarios a la hora establecer los valores de los productos: "el Gobierno dio ventajas y ellos no están dando nada", sostuvo. "Hoy no se comprende la magnitud de la crisis mundial", indicó. Además, planteó que "la oposición critica, pero no dice lo que habrían hecho". "¿Habrían dejado caer la economía? Que lo digan", declaró.

Reforma laboral

Uno de los temas más ásperos que se planteó en los últimos meses fue la necesidad de conversar modificaciones de las leyes laborales. Mientras que el sector sindical se niega de plano a la posibilidad, José Ignacio De Mendiguren aseguró que "ellos saben que hay una transformación: sostenemos puestos de trabajo que ya no existen y los convenios no contemplan otros que hoy son necesarios".

No obstante, el funcionario hizo una salvedad en diálogo con IP: "Si lo que la reforma laboral esconde es la precarización, nos estamos machacando los dedos. Seamos claros cuando hablamos de reforma laboral", dijo.

