Un video que se viralizó ayer por las redes sociales muestra como un paramédico tuvo obstaculizado el paso en las puertas del Sanatorio Parque cuando pretendía ingresar a una mujer de unos 70 años que estaba aparentemente inconsciente en una camilla. El hombre afirmaba en voz alta que la mujer estaba en pre paro cardíaco y ante la negativa del sanatorio logró entrar prácticamente a la fuerza reclamando que se atienda a la mujer, que finalmente falleció.



En los audios que acompañaron el video, tomado por una familiar de la mujer, se relata que ella junto a su pareja, un hombre adulto mayor, estaban desayunando cuando la mujer se descompensó. Llamaron a la ambulancia, que demoró, y cuando por fin llegó y fueron hasta el Sanatorio mencionado les dijeron que no recibían pacientes del PAMI y que no había lugar. Hasta anoche no se pudo dar con los familiares porque debían acompañar al adulto mayor que también es un paciente cardíaco y tras los hechos estaba con problemas de salud.

“La gente del PAMI sabe perfectamente que no estamos recibiendo pacientes PAMI”, respondió en un audio Pilar Quintana, una de las directivas del Sanatorio al responder a las consultas de Salta/12. Sostuvo que hay pacientes que estaban en la guardia que afirman que la mujer, que se llamaba Vicenta Tolaba, estaba ya sin vida al momento de llegar. “Pasa que en Paramedic (la empresa que la trasladó), hay un médico que es un malevo tremendo que lleva pacientes ya muertos parece que para justificar su actuación, no sé”, dijo al reafirmar que la paciente “llegó sin vida e hizo un paro (cardíaco) en su domicilio”.

Por otra parte, Quintana explicó que cuando hay un paciente en código rojo, “que no es el caso”, porque sostuvo que la mujer falleció en su domicilio, “no se puede llegar a ningún sanatorio u hospital sin avisar previamente para que la institución esté omnipreparada para la llegada del paciente porque está en peligro gravísimo de muerte”.

La directiva volvió a apuntar contra el médico de la ambulancia al sostener que “ya tiene sus antecedentes. Hace lo mismo siempre y además que llevó un paciente sin vida. Y si hubiera estado con vida es un error garrafal no comunicarse con la gente de la guardia y llevarlo sin avisar. Es una falencia gravísima”, sostuvo. Añadió que de los registros a los que tuvo acceso, la ambulancia se demoró entre 30 y 40 minutos en llegar. “Y eso también es responsabilidad de ellos”, aseguró.

Al hacer las consultas a Paramedic, se indicó que por este tema se respondería en horario administrativo, durante los días hábiles de 8 a 17. También se solicitó respuestas al PAMI, pero hasta ayer solo se pudo conocer que la titular de organismo en Salta, Verónica Molina, se puso a disposición de los familiares de Tolaba.

Anoche el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que ante la noticia criminis del fallecimiento de la mujer la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke inició una investigación de oficio.

El organismo indicó que, según la información previa, la mujer era afiliada al PAMI, tras descompensarse fue trasladada en ambulancia en código rojo al sanatorio que le correspondía y se le negó el ingreso, entró en paro cardíaco y el enfermero que la trasladaba ingresarla al sanatorio, pero "La paciente falleció a los minutos".