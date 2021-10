Hilda "Chiche" Duhalde aseguró esta noche que el Frente de Todos puede modificar los resultados de las PASO en las próximas elecciones legislativas, aunque dudó que el intento de la coalición gobernante pueda revertir los resultados de las primarias.

"Creo que pueden cambiar los resultados de las elecciones porque la oposición comete errores y el Gobierno va a hacer todo lo posible por modificarlos", aseguró en una entrevista en el programa Identidades, en canal IP. Y agregó: "Gane quien gane, la Argentina no sale. No sale porque no se soluciona con un partido político. Se soluciona si son capaces en 5, 6, 10 temas y querer ponerse de acuerdo y poder construir una política de Estado".

Al respecto aseguró que "ni Cristina (Fernández de kirchner) ni (Mauricio) Macri tienen capacidad para hacerlo. Cristina porque es una fundamentalista y Macri porque es un incapaz. Entonces, es necesario que se den cuenta de que tienen que empezar a juntarse".

También cuestionó: "¿Cuándo fue un líder, Alberto Fernández? -ironizó-. Los líderes son otra cosa. Tampoco (Mauricio) Macri lo fue. Un liderazgo para mí negativo, porque no construyo nada positivo, lo tuvo Cristina. Lo tuvo (Néstor) Kirchner, también. (Carlos) Menem. (Raúl) Alfonsín".

Pobreza

La esposa del expresidente Eduardo Duhalde aseguró que "la pobreza está cristalizada" en la Argentina y que a los trabajadores "por más que le suban un poco el sueldo, sigue estando en una situación".



También consideró que hoy "la dirigencia política en términos generales, con algunas excepciones, hacen política desde el escritorio o desde la rosca o desde los estamentos superiores".

Y agregó: "No se atreven o no tienen coraje para soportar la demanda. La gente te eligió, bancate que la gente te reclame, poné la cara y tené el coraje de decirle "mira, no puedo solucionártelo". Hay que tener huevos".

En cuanto a la Mesa contra el hambre, aseguró: "¿Vos podés entender que tenga 60, 70 personas sentadas, de todo el arco político, social, empresarial, que a los seis meses se vuelva a reunir, con la misma gente? La mesa tiene que ser de expertos. Y reuniéndose todas las semanas para ver cómo se combate el hambre de verdad en la Argentina".

Según Chiche Duhalde, "se supone que la Tarjeta Alimentar tiene que tener el valor económico que le permita a la gente comer en su casa. Porque cada día hay más comedores comunitarios. Para eso, el intendente de cada distrito tiene que saber cuáles son las familias que de verdad necesitan esa tarjeta".

Para la exPrimera Dama, sobran fondos para los planes. "Cada plan es una estructura porque necesita gente que lo lleve adelante. Es una estructura de personas que lo conducen. Es un gasto innecesario. ¿Cómo puede ser un movimiento social y un día estar en la calle puteando al Gobierno, pero a la vez, está cobrando un sueldo del Estado y son funcionarios del Estado?", cuestionó.

Sobre los cambios en el Gabinete nacional sostuvo que "o sé si sirve en este momento" en referencia a los ministros Julián Domínguez y Aníbal Fernández, amigos del matrimonio Duhalde. "Es una pavada decir que volvió el duhaldismo -dijo- . Volvieron dos personas con personalidad. Por Julián, particularmente, yo tengo un afecto enorme y sé de su moderación y de su capacidad".

Y del ministro de Seguridad, definió: "Con Aníbal tengo mis cortocircuitos porque tiene esa personalidad loca con la que nunca voy a poder compartir. Pero también sé que tiene personalidad. Y no solamente personalidad, es una persona preparada".

Crisis política

Hilda Chiche Duhalde aseguró que durante la semana posterior a las PASO donde se desató una crisis política en el gobierno del Frente de Todos, "se vio claramente que Cristina tiene mucha más capacidad política".

Sobre la vicepresidente sostuvo: "No comulgo con su manera de ser. Esa inteligencia que tiene notable para la política, es una lástima que no la use para mejorar las condiciones de la gente".

Aborto y feminismo

Chiche Duhalde aseguró: "Yo estoy a favor de que se cumpla la ley. Pero no me digan que la ley alcanza si no hay un seguimiento de la ley. Porque las mujeres van a ir al hospital, en el hospital se van a encontrar con el médico que no está de acuerdo o porque tiene tantas urgencias y no puede ocuparse de eso y va a volver a caer en la vecina del barrio que se lo hace. Entonces, o hacemos una cosa en serio, o si no seguimos legislando, creyendo que somos Suiza. Y no somos Suiza.

"Si (las mujeres) queremos llegar a los espacios de poder, a los codazos y actuando como los hombres, ahí me parece que nos equivocamos. Tenemos otra mirada sobre las cosas. Yo creo que si las mujeres, por ejemplo, condujésemos los medios de comunicación, pero de verdad a alto nivel, lo transmitiríamos menos violencia", definió.

Vacunas Vip

Recordó cuando fue vacunada en su casa junto a su marido, Eduardo Duhalde y a dos de sus hijas: "Fue una situación muy fea, muy fea, porque la verdad que sigo sintiendo mucho afecto por Ginés (González García). Pero hubo mala intención de parte de él y tampoco me pareció mal que vacunar a un expresidente. Por eso cuando llegaron, porque llegaron sorpresivamente, me enteré dos horas antes que venían a vacunarnos, tampoco me pareció mal".



Cristina y Felipe Solá

No tiene los mejores recuerdos de la vicepresidente y del excanciller, Felipe Solá, con quien compartió gran parte de la vida política. "Ella (por Cristina) definió a mi marido como "El padrino". Esas cosas no se hacen. Habla muy mal de una persona. Son cosas que no perdono. Y me acuerdo que la primera persona en pararse y aplaudir sus palabras fue Felipe Solá, que había llegado a gobernador por la decisión de mi marido, con quien compartimos parte de nuestra historia política. Nunca me voy a olvidar de esas cosas", contó.

"Ni de ella ni de tantos compañeros y compañeras que por conservar un lugar son capaces de vender a su madre. Yo no hago esas cosas", concluyó.