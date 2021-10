La titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini no sale de su asombro por el nivel de adhesión que tiene su convocatoria a marchar este 17. "Empecé a hablar con algunos compañeros y vi que tenían interés. Seguí hablando todos los jueves y se empezó a viralizar, la gente empezó a sumarse al punto que tuvimos que cambiar toda la parafernalia de la marcha porque iba a venir cualquier cantidad de gente. Tengo muchísimo entusiasmo y mucha alegría por esta convocatoria", aseguró a Página/12.

La consigna de la marcha es por el no pago de la deuda externa y Hebe considera que es un tema prioritario: "Pensamos que es muy importante insistir en no pagar la deuda, porque eso de pagar una deuda que no es nuestra, que se la robaron, es un disparate".

En ese sentido, señala que "estamos haciendo un gran trabajo de contar al mundo sobre esto, y si conseguimos que no la paguen, ya es un buen golpe. Tengo mucha esperanza de que no tengamos que pagarles. Nos va a hacer bien si no paga".

En cuanto al Presidente, la titular de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo dice que "Alberto hace cosas bien y hace cosas mal. Promete cosas que no hace y se sigue juntando con los ricos, no conseguimos que se junte con los pobres. No está enterado de lo que pasa, tiene que enterarse más de lo que pasa".

En lo que respecta a las elecciones de noviembre, Hebe reconoce que a pesar de lo difícil que resulta es posible revertir el resultado de las PASO: "Yo creo que falta muy poco tiempo para revertir el resultado de las PASO, para eso hay que conocerse bien con la gente, ir despacio, trabajar mucho. Han empezado muy tarde la campaña, falta tiempo para conocer gente que ya debería conocer desde hace tiempo. Pero yo tengo esperanza de que ganemos y para eso estamos trabajando".

Con respecto a la movilización dice que se puede hacer gracias a que "estamos todos vacunados y eso nos permite ir movilizarnos, gracias al gobierno también, eso hay que reconocerlo".

En cuando a su relación con la Vicepresidenta afirma que "con Cristina, siempre estamos bien porque es una mujer muy inteligente y yo la quiero mucho. Siempre ha estado con las Madres, ha sido muy amiga nuestra y muy compañera. Imagino que estará de acuerdo con el no pago de la deuda, pero cuando hablamos no hablamos sobre eso".

Informe: Sofía Moure