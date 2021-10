Ex Leona, campeona del mundo y doble medallista olímpica, Inés Arrondo sabe que los espacios se conquistan. “No es que nos van dando lugar, sino que creo que también vamos ganando lugares y empezando a estar en estos espacios de toma de decisión donde es importante que también tengamos oportunidades de estar”, remarca la mujer que en diciembre de 2019 fue designada por el presidente Alberto Fernández al frente del área de deportes y hace dos semanas ocupa además la presidencia del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

Tras el nombramiento, Arrondo compartió la noticia en sus redes sociales y remarcó “el desafío de que lxs jóvenes de nuestro país tengan las posibilidades, en donde vivan, de acceder al deporte y de transitar el camino hacia el alto rendimiento”. En ese sentido, el ENARD es un lugar estratégico ya que desde su creación en 2010 tiene por objetivo gestionar las necesidades del deporte de élite y la representación nacional. De composición pública y privada, la conducción de la entidad consta de un directorio de ocho miembros; cuatro representantes de la Secretaría de Deportes de la Nación y cuatro del Comité Olímpico Argentino.

–¿Qué importancia tiene este nombramiento?

–Esto, de alguna manera, lo que hace es reafirmar nuestro lugar en un ente creado específicamente para atender las necesidades del alto rendimiento y la verdad es que es muy importante que el Estado esté ejerciendo la presidencia por lo que representa en términos de dirigir la política deportiva del país. Esto, más allá de la política de alto rendimiento del país, que es posiblemente la más visible, la más representativa, aquella desde donde se construyen los y las referentas que nos representan en el mundo, ni más ni menos, y que además inspiran a miles y miles de jóvenes a acercarse al deporte, que es posiblemente lo más importante. Siempre decimos que los podios, lo importante que tienen es lo que inspiran. Más allá del logro en sí y del objetivo, lo importante es que se traduzca en desarrollo, en que vayan miles y miles de chicos y chicas a practicar deporte porque sin dudas que es lo más relevante.

–Hablás de podios y pienso en los y las deportistas que después de los Juegos Olímpicos de Tokio se expresaron sobre la situación del CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ). La nadadora Virginia Bardach, por ejemplo, hizo público que entrenan en situaciones muy precarias, en agua fría y sin baños.

–Sí, y a pesar de la complejidad de la pandemia, hemos ido avanzando en un mantenimiento preventivo del CeNARD y proyectamos una puesta en valor principalmente por lo que representa para nuestra ideología de gobierno ese espacio y la historia que resguarda. Hay que tener en cuenta que lamentablemente, cuando asumimos la gestión, lo encontramos en un estado de abandono e incluso de vaciamiento importantísimo. De hecho, el natatorio tenía faltante de chapas en la cubierta y acabamos de hacer todo el recambio de cubierta. El tema de la caldera es parte de las averías sistemáticas del natatorio por la falta de mantenimiento. A pesar de eso, hemos logrado hacer un mantenimiento preventivo de las bombas pero también nos encontramos con que no había bomba de recambio, por ejemplo. Estamos acá justamente para resolver estas problemáticas. Obviamente que la situación de pandemia hizo que se priorizara mantener todas las estructuras de desarrollo del deporte y más de la mitad del presupuesto fue destinado directamente a la pequeña infraestructura de clubes, que es de donde surgen los deportistas que después vienen al CeNARD a entrenarse.





–Pero en instancias como los Juegos Olímpicos la lupa obviamente se pone en el resultado y no en las condiciones de entrenamiento de los y las deportistas.

–Me parece que hay algo importante, que Virginia lamentablemente no mencionó, y es que venían de un 2019 en el que recibieron solamente un 13% de aumento en las becas. Nosotros en un año de gestión, y con pandemia, aumentamos en un 65% las becas. La verdad es que el presupuesto de deportes venía de desfinanciarse sistemáticamente y en un año y medio de gestión se ha triplicado: pasamos de 1.300 millones a 3.300 millones y ahora arrancamos el presupuesto 2022 con más de 6000 millones de pesos. ¿Es suficiente? Obviamente que no, siempre vamos a levantar la mano por tener más presupuesto destinado al deporte pero, a pesar de lo difícil que fue afrontar la gestión con una pandemia azotando encima, hemos podido sostenernos, hemos podido sostener muchas de las estructuras de desarrollo del deporte y, ahora que empezamos a salir de la pandemia, poder proyectar aquellas mejoras que sabemos que necesitamos, que estamos acá aparte para resolver.

–¿Cuáles son los objetivos a futuro?

–Tenemos las metas temporales que marcan los ciclos olímpicos y la verdad que creemos que es importante trabajar mucho con nuestras federaciones nacionales en el desarrollo de cada una de las disciplinas deportivas, porque hay que construir una generación de atletas de aquí a Brisbane (Australia), que es la fecha que ya está establecida para el 2032; tenemos ese desafío. No hay un solo frente que atender, hay muchos aspectos que mejorar: la formación de recurso humano, porque no hay desarrollo posible del deporte si no generamos buenos entrenadores y entrenadoras; mejorar los sistema de competencia nacionales, porque si elevamos el nivel en el país, eso va a hacer que nuestros y nuestras deportistas estén formados de una mejor manera. Y también trabajar técnicamente con una proyección posible en la realidad de cada deporte, que son muy distintas. Está muy a la vista que aquellos deportes que están siendo desarrollados por los clubes tienen una mayor continuidad en el tiempo y se sostienen más en la categoría, digamos, que adquieren en las citas olímpicas y panamericanas, mientras que hay otros deportes, que quizás tienen apariciones por un deportista puntual, como las disciplinas de combate o tiempo y marca, donde sería bueno trabajar y tener mejor desarrollo. Si tenemos una Paula Pareto, que vengan otras Paulas detrás, para sostener el nivel del judo argentino a nivel mundial. Hay que trabajar sobre eso, posicionarnos desde lo sistémico en el mundo en cada una de las disciplinas.

*Florencia Pereiro