Tras los polémicos afiches de Jorge Boasso con la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández con traje a rayas, Luis Contigiani oficializó ayer su renuncia como candidato a diputado nacional junto con otros 5 integrantes de la lista del frente Primero Santa Fe. “Uno puede ser crítico o hipercrítico en el marco de las ideas, pero esto ya es otra cosa. Este afiche expresa violencia, una actitud de escrache, antidemocrática y de estigmatización”, sentenció el ex ministro de la Producción de Santa Fe. Además, explicó que se enteró de la movida cuando los carteles ya estaban en las calles.

En contacto con Rosario/12, Contigiani adelantó que ayer mismo le comunicaron que el Tribunal Electoral aceptó su renuncia a la candidatura a diputado nacional junto con la de Claudia Soria (segunda en la lista), Marcelo “Pipi” Andrada, Marcela Andrada, Ariel Steeman y Roberto Bereciartúa (candidato a senador suplente). De esa manera, quien encabece la lista como primer candidato a diputado nacional por este partido será Mario Deschi, quien antes estaba en tercer lugar.

Sobre la manera en que se enteró de la situación, Contigiani reconoció que un colaborador suyo le mandó una noche de la semana pasada unas fotos de uno de los carteles en la vía pública. Al siguiente día intercambió una serie de whatsapp con Boasso, “con quien discutimos en términos respetuosos pero muy duros ambos, yo con la expectativa de que él pudiera salir de ese lugar, rectificar su accionar y pueda tener un cambio de estrategia”. Luego de esperar un día sin que haya cambio alguno, tomó la decisión de repudiar públicamente esta situación y renunciar.



Según narró a este medio, hasta las PASO fue todo de acuerdo al marco programático pero la situación cambió después de las internas cuando Boasso le manifestó la decisión de ser más crítico y meterse en la grieta. “Ante eso, le plantee como solución que él haga su campaña y yo la mía porque yo no estaba de acuerdo en ese discurso. Hasta ahí todo estaba dentro de lo que es el debate normal de ideas pero lo que ocurrió, en absoluto desconocimiento personal, es otra cosa”, sentenció.



Al mismo tiempo, Contigiani consideró que Boasso no reparó en un tema ético porque el frente Primero Santa Fe lo fue a invitar a él a ser candidato a senador: "Él no lo formó inicialmente, no estuvo en la génesis y en los orígenes sino que fue invitado a último momento a sumarse, entonces tendría que haber tenido el reparo de que si fue invitado y se armó este tipo de conflicto el que tendría que haber tomado la decisión de bajarse y retirarse era él”.