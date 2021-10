Tras el anuncio de medida de fuerza por parte de los gremios docentes para mañana y el jueves, el Ministerio de Educación aclaró que este miércoles es el último plazo para activar las liquidaciones de sueldos con aumento. “Si en esa fecha no hay acuerdo, mucha gente no cobrará el incremento en octubre”, advirtió la ministra Adriana Cantero. “Si bien el gobierno respeta el derecho a huelga, porque es un derecho constitucional, eso no implica que se pagará lo que no se trabaje”. La ministra apuntó agregó: “Se sentaron a la mesa de negociación con una expectativa del 12 y 13 por ciento de incremento y se levantaron con la paritaria en 17 por ciento. Ésta ha sido la mejor política salarial en el país”.